Названы победители конкурса «Леди в белых халатах-2021». Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 20 июня, в России отмечается День медицинского работника. Опытные врачи, заботливые медсестры, терпеливые фельдшеры – все эти люди столетиями спасают нам жизни и заботятся о нашем здоровье.

Последний год из-за пандемии коронавируса выдался для них особенно тяжелым. Именно они сутками дежурили возле больных в красной зоне, рисковали своим здоровьем и жизнями. Еще 20 мая «Комсомолка» вместе с региональным министерством здравоохранения запустила фотоконкурс «Леди в белых халатах-2021». Его участницами стали 22 работницы сферы здравоохранения. В течение месяца вы могли отдать голос за любимую участницу. И вот сегодня мы готовы подвести итоги.

1 место – Евгения Дурново, врач-стоматолог хирург, директор Института стоматологии ПИМУ, зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, д.м.н., профессор, главный специалист ПФО по ЧЛХ (72 463)

2 место – Марина Князева, главная медицинская сестра ГБУЗ НО ГКБ №30 Московского района (43 440)

3 место – Екатерина Коренок, заведующая отделом клинико-экспертной и организационно - методической работы. Отвечает за взаимодействие ГБУЗ НО "КДЦ" с вышестоящими структурами, медицинскими организациями и пациентами (14 898).

В ближайшее время читайте на сайте «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» интервью с победительницей фотоконкурса.