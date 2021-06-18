Газовая компания потребовала 3 млн рублей за газификацию участка в Арзамасском районе

газовые трубы в Кирилловке Фото: Предоставлено героем публикации

Житель Арзамасского района Антон Мезенцев несколько лет судится с газовой компанией, чтобы подключить газ и не платить за это 3 миллиона рублей. 15 июня состоялось очередное заседание суда, исход которого решил затянувшийся вопрос газоснабжения десятков домов в селе.

С чего все начиналось

В 2015 году мужчина приобрел на аукционе участок под ИЖС в селе Кирилловка Арзамасского района, но дом на сегодняшний день так и не построен – нет договора о газификации, без которого бесполезно вести работы. Дом не будет отапливаться, а значит, в нем невозможно будет жить в холодное время года. Газовая компания настаивала на том, что в трубе, расположенной в 200 метрах от дома, недостаточное давление, и по этой причине арзамасец должен строить собственную сеть за свой счет. Стоимость оценивалась сначала в 2, затем в 5 миллионов рублей. Мужчину не устроили такие условия, ведь даже на возведение своего дома он рассчитывал потратить меньше, не говоря уже о плате за газификацию.

«Техническая возможность подключения газа в условиях аукциона, естественно, была, - рассказывает Антон, - но, когда обратился с заявкой о подключении участка к газу, увидел сумму, которую и представить себе не мог».

Естественно, о заключении договора речи не шло, началась череда судов, которая продолжается и по сей день.

Бесконечные суды

С 2018 года мужчина сначала переписывался, затем судился с газовой компанией. В 2020 году сумма упала до 3 миллионов, но все равно остается неподъемной.

за несколько лет владелец участка накопил папку документов Фото: Предоставлено героем публикации

С того времени у мужчины накопилась огромная папка с ответами из газовой компании и администрации, судебными решениями. И это при том, что в России обсуждался закон о бесплатной газификации. 1 июня этот закон был принят в третьем чтении.

«Я видел этот закон. Речь в нем идет о тех людях, которые без проблем могут подключиться за 50 тысяч рублей. Теперь они смогут сделать это бесплатно. У нас проблема в том, что есть труба в 200 метрах, но по каким-то причинам в ней для меня нет давления, хотя другие подключаются», добавил он.

Арзамасский городской суд удовлетворил иск Антона Мезенцева, но газовая компания подала апелляцию.

«Мне кажется, во всей России такая ситуация. Даже в Кирилловке есть другая семья, у которой в 75 метрах от дома есть труба с хорошим давлением, но тоже в документах «рисуют» 3 миллиона рублей», - рассказал арзамасец.

По его словам, жители нескольких новых домов в соседнем проезде имеют аналогичную проблему. Их дома располагаются буквально в 50 метрах от сельсовета и заветной трубы.

расположение участка относительно газовой трубы Фото: Предоставлено героем публикации

С момента покупки участка прошло уже несколько лет, но дом так и не построен.

«Собрать коробку дома можно месяца за три, - рассуждает Антон. - Я мог бы здесь жить с семьей, но обо всем этом пока не хочется говорить. Чем отапливать дом? Я специально не начинаю, потому что не хочу отапливаться дровами или электричеством, что встанет в три раза дороже».

Чтобы разобраться в этой ситуации, корреспондент «Комсомолки» направил запросы в региональное УФАС и в газовую компанию.

В пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» ответили, что проблема с давлением в трубе действительно существует и подключить по льготной стоимости не представляется возможным, но в последнее время фиксировалась заявка только от одного заявителя.

В УФАС подтвердили, что в отношении газовой компании действительно ранее были возбуждены административные дела по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ в части нарушения порядка подключения к газораспределительным сетям.

«Проанализировав изложенные фактические обстоятельства, должностное лицо Нижегородского УФАС России пришло к выводу о том, что действия ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», не образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, в связи с чем, производства по данным делам были прекращены», - говорится в ответе УФАС.

Владелец участка рассказал, что 15 июня состоялось заседание областного суда, на котором рассматривался данный вопрос.

«Они ссылались на эти решения, но не смогли указать, где в судебных решениях обсуждался вопрос о льготной ставке. А он действительно нигде не обсуждался. Обсуждалось, есть ли в действиях состав административного правонарушения по выставлению счетов на 5 и на 3 миллиона рублей. Таким образом, суд им отказал в удовлетворении жалобы. Решение суда вступило в силу. Договор с «Газпромом» на 50 тысяч рублей также вступил в силу. Через 8 месяцев они должны будут вести по договору газ. Мои права на газоснабжение восстановлены», - сообщил Антон Мезенцев.

Он добавил, что данное решение поможет подключить к газу не только этот участок, но и дома десятков семей, которым выдали участки под ИЖС в 2016 году.

Ранее сообщалось, что многодетная семья Дмитриевых из села Кирилловка также несколько лет обходится без газа.