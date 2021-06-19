Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 июня 2021 года: число умерших нижегородцев выросло до 3 937 человек

По данным на 01:00 19 июня 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 121 238 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 218 (https://www.nnov.kp.ru/online/news/4333397/) новых случаев заражения.

Выздоровело уже 114 505 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 114 627 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов составило 122 человека.

На данный момент, число умерших выросло до 3 937 человек, за последние сутки двадцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 19 июня Фото: Яндекс

На данный момент наибольшее количество заболевших covid-19 все также находится в г. Дзержинск (9 563) и г. Бор (5 757), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах.

Статистика заражение по коронавирусу по региону на 18 июня ФОТО:Коронавирус. Оперштаб Нижегородской области

Напомним, что около 400 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом 330 тысяч из них уже успели получить оба компонента вакцины. Власти приняли решение ввести новые ограничения из-за коронавируса в связи с ростом числа заболевших в Нижегородской области. С начала пандемии COVID-19 побороли уже 114 627 жителей Нижегородской области.