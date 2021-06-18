Выпускные 2021 в Нижнем Новгороде: новые правила и коронавирусные ограничения. Фото: Евгения ГУСЕВА

До проведения выпускных балов в школах Нижнего Новгорода остаются считанные дни. В аккурат к этим датам стало известно о введении новых коронавирусных ограничений. Теперь попасть на массовые мероприятия можно только при наличии ПЦР-тестов, тестов на антитела и сертификата о пройденной вакцинации. Разумеется, нижегородцев сразу заинтересовало, как это отразится на проведении праздничных школьных мероприятий. Рассказываем, как пройдут выпускные 2021 в Нижнем Новгороде.

- В соответствии с решением координационного штаба, в Нижегородской области разрешено проведение выпускных мероприятий в очном формате, - рассказали в министерстве образования Нижегородской области. – Правда, проходить они должны с соблюдением всех необходимых санитарных правил.

Итак, что же это за правила? Прежде всего, организаторы мероприятия обязаны обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра между участниками. В зависимости от этого должна рассчитываться и заполняемость зала. При этом сами выпускные 2021 в Нижнем Новгороде должны обязательно проходить в стенах образовательных организаций с соблюдением масочного и перчаточного режима.

- Организаторы не должны допускать смешения групп и классов учеников, - предупредили в министерстве образования Нижегородской области. – При входе в зал у всех участников мероприятия должна измеряться температура. При этом должно быть исключено участие лиц из других организаций.

В связи с усилением коронавирусных ограничений в Нижегородской области планируется усилить и контроль за соблюдением этих правил.