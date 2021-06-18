Любитель Баренцева моря и обладатель зарплаты в 3 миллиона евро: Что известно о новом тренере ФК "Нижний Новгород" Александре Кержакове

Александр Кержаков - новый тренер ФК "НН" Фото: Артем КИЛЬКИН

17 июня Александр Кержаков подписал контракт с «Нижним Новгородом и стал его новым главным тренером. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» изучила биографию футболиста и готова рассказать наиболее интересные и яркие факты о нем.

«Да он же наш!»

Один из самых неожиданных фактов о зенитовце – его нижегородские корни. В сети часто можно встретить высказывания о том, что Кержаков родился в Ленобласти и «зенитовец» до мозга костей. Сформированный болельщиками образ коренного петербуржца сложно развеять. Но сам Кержаков недавно признался, что его отец родом из Дзержинска и в молодости даже играл в составе местного ФК «Химик». В поддержку легенды о нижегородских корнях «Словарь русских фамилий» указывает, что фамилия «Кержаков» восходит к названию реки Керженец в Нижегородской области. Конечно, это не повод всерьез называть спортсмена нижегородцем, но сам он заявил, что нижегородская земля ему «однозначно не чужая».

Лучший бомбардир

На сегодняшний день Кержаков возглавляет топ-100 лучших российских бомбардиров. За свою карьеру Кержаков забил 233 гола и побил рекорд Олега Веретенникова – 207 голов. В составе «Зенита» футболист стал автором 163 голов, что также является лучшим показателем. А если говорить о сборной, то и здесь его результат можно ставить в пример – 30 голов в 90 играх. Кержаков является обладателем множества наград, в том числе Кубка УЕФА, кубков России, Испании и Швейцарии, «золота» Российской футбольной Премьер-Лиги, а еще множества личных наград.

Герой мемов

Первые шутки про меткость Кержакова появились в 2012 году в разгар Чемпионата Европы, когда футболист несколько раз за матч не смог попасть по воротам. На этой почве появилось много мемов и анекдотов. Любители футбола создавали арты и коллажи о том, как капитан «Зенита» садится в самолет, подписывает контракт, бросает бумагу в мусорное ведро и неизменно промахивается. В том же 2012 году Кержаков забил свой 200-й гол в карьере. Со временем шутить на тему «не попал» стало как-то не модно.

Футболист-миллионер

В одном из своих интервью Кержаков рассказал, что в 2015-2016 годах, играя в составе «Зенита», зарабатывал чуть меньше 3 миллионов евро. После завершения карьеры футболиста Кержаков решил остаться в российском футболе, но уже в качестве тренера. Конечно, таких больших зарплат у спортсмена, скорее всего, уже не было ни в том же «Зените», ни на посту старшего тренера юношеской сборной России. А став главным тренером «Томи», спортсмен получал уже порядка 200 тысяч рублей с учетом вычета алиментов.

Отпуск на Баренцевом море

Совсем недавно, в начале июня, Александр Кержаков порадовал свих болельщиков фотографиями с отдыха на Баренцевом море. На одном снимке спортсмен бережно держит краба, обещая в комментариях, что «это только для фото», а на другом показывает улов - крупных размеров треску. Примечательно, что звезда российского футбола в качестве места для отдыха выбрал не курорт с фешенебельными отелями, а небольшое село Териберка в Мурманской области. Эта местность известна как одна из локаций для съемок фильма «Левиафан», а еще ее посещают любители кайтсерфинга.

Новый вызов

В Нижнем Новгороде Кержаков-тренер, несомненно, получил большой кредит доверия. Ему предстоит руководить клубом российской Премьер-лиги, хотя его первый опыт с «Томью» закончился вылетом из второго по рангу дивизиона. И все же под руководством Кержакова команда из Томска наметила положительную динамику, поднявшись с 21 до 18 позиции в рейтинге ФНЛ. До 16 места «Томи» не хватило пяти очков. Последний матч сезона томичи провели как раз-таки с «Нижним Новгородом». Исход встречи – 1:1.