«Протащил на капоте метров десять»: Машина сбила девочку на улице Лескова

Машина сбила десятилетнюю школьницу на улице Лескова. Фото: паблик "Типичный Автозавод"

Десятилетняя девочка попала под колеса машины на улице Лескова в Автозаводском районе днем 16 июня. Это произошло прямо на пешеходном переходе в районе дома №56, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Нижегородской области.

«55-летний водитель на автомобиле «ИЖ» сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она находилась без сопровождения взрослых», - подчеркнули в ведомстве.

Очевидцы произошедшего говорят, что школьница была с подружкой.

«Они перебегали дорогу по «зебре», - утверждает нижегородец Игорь Федосеев, который был на месте происшествия. - Там по Лескова особенно не разгонишься, везде камеры и «треноги». Водитель марки ИЖ, похоже, гнал: у него разбита фара и бампер, девочку отбросило. Она сильно плакала и ей говорили не вставать».

Тот самый Иж и его тормозной путь. Фото: Любовь Борисова

В общем-то не только Игорю Федосееву интересно, какова была скорость ИЖа.

«На какой, интересно, скорости ехало авто, если тормозной путь такой... Он её прокатил на капоте, бедную, метров десять с самого пешеходника», - говорит Любовь Борисова.

Водитель отечественной легковушки нарушил правила дорожного движения. Кстати, стаж его вождения составляет 23 года.

«Правый ряд остановился, а водитель из левого ряда халатно отнёсся к пешеходному переходу, и вот итог», - вздыхают очевидцы.

Девочку отвезли на скорой в больницу. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Нижегородцы отмечают, что улица Лескова – особенно «сложная» улица. Здесь много нерегулируемых пешеходных переходов, и вместе с тем по краям дороги всегда припаркованы машины, из-за которых не видно выходящих на дорогу пешеходов.