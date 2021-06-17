«Новые люди» отметят 800-летие Нижнего Новгорода в АРТ-формате.

Новый арт-объект установит партия «Новые люди» в Нижнем Новгороде в честь 800-летия города. Его эскиз разработают сами нижегородцы – 17 июня 2021 года стартовал проект «AРT-объект в честь НН», в рамках которого все желающие могут предложить идею и создать современный арт-объект, отражающий историю города.

Предложения будут приниматься до 1 августа. Организаторы подчеркивают : к рассмотрению принимаются только конкретные образы, представленные с эскизами. Несколько самых интересных проектов, отобранные жюри, пройдут в финал. Победитель будет определен путем онлайн-голосования, после чего в течение месяца арт-объект будет изготовлен. Партия «Новые люди» окажет победителю всестороннюю поддержку.

7 сентября 2021 года арт-объект будет установлен на одной из городских улиц - место расположения будет выбрано по согласованию с администрацией Нижнего Новгорода.

Рустам Досаев: Уверен, что в идеях талантливых нижегородцев появится новый символ города.

«Мы любим Нижний, гордимся историей города и достижениями его жителей, - отметил лидер Нижегородского отделения партии «Новые люди» Рустам Досаев. - Уверен, что в идеях талантливых нижегородцев появится новый символ города, воплощённый в формате современного искусства».

Подробно ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке: https://forms.gle/SiJ6PAcFpybwA2fLA