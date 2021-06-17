Комплексные вопросы перехода на электротранспорт обсудили в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород вошел в число пилотных городов, где до 2030 года будет реализована концепция по развитию электротранспорта. Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ

Нижний Новгород вошел в число пилотных городов, где будет реализована концепция по развитию производства и использования электротранспорта в России на период до 2030 года. Об этом стало известно в ходе круглого стола «Переход на электротранспорт и углеродная нейтральность: экологические перспективы, возможности и вызовы», который состоялся в Нижнем Новгороде. Организатором мероприятия выступила Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ.

По словам председателя Комиссии Елены Шаройкиной, на сегодняшний день 40% вредных выбросов в крупных городах составляют выхлопы транспорта, работающего на углеводородном топливе: бензине, дизельном топливе, природном газе. Это негативно влияет на экологию и неизбежно приводит к климатическим изменениям, бороться с которыми необходимо начинать уже сегодня. Только так страны с высоким уровнем урбанизации, к которым относится и Россия, могут обеспечить здоровую среду обитания для населения.

Перед Россией, как одной из стран-участников Парижского соглашения, стоит цель по достижению климатической нейтральности к 2050 году, когда весь объем производимого углекислого газа будет поглощаться естественным или искусственным путем.

«Минэкономразвития РФ завершает работу над Концепцией по развитию производства и использования электротранспорта в России на период до 2030 г. Ее реализация оценивается в 750 млрд рублей. Нижний Новгород, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем, Сочи, Калининградом и Казанью, вошел в список пилотных регионов по развитию электротранспорта», - рассказала Елена Шаройкина.

По словам Елены Шаройкиной, 40% вредных выбросов в крупных городах составляют выхлопы транспорта, работающего на углеводородном топливе. Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ

Энергобаланс

Первый вопрос, который встает при реализации программы перехода на электротранспорт, - действительно ли это оправданно, ведь электричество не берется из воздуха, а вырабатывается посредством сжигания угля и природного газа. То есть важно понять: что больше наносит вред экологии – выработка электричества для электрокаров или работа двигателя внутреннего сгорания?

«Все зависит от того, каким способом вырабатывается электроэнергия в конкретном регионе. Так, например, во Франции на пробеге в 25 тысяч километров электромобиль становится «чище», чем на двигателе внутреннего сгорания, потому что три четверти электроэнергии вырабатывается на атомных станциях. В России энергобаланс позволяет перейти на электротранспорт: у нас больше газовых станций, чем угольных, баланс атомных и гидроисточников энергии - около половины», - прокомментировал генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Эмин Аскеров.

По словам директора по устойчивому развитию и работе с государственными органами ООО «Скания-Русь» Вахтанга Парцвании, вслед за электрическими легковыми автомобилями в этот сегмент стал проникать коммерческий транспорт, и все производители начали разрабатывать электрические грузовики для крупных перевозок. Сейчас в Европе тестируются грузовики-«троллейбусы», которые подключаются к контактной сети и ездят за счет электроэнергии, не давая выбросов в атмосферу.

«Транспортный бизнес постепенно меняет свою стратегию, подстраиваясь под цели углеродной нейтральности. Чтобы сохранить свою позицию на рынке, нам приходится уже сегодня разрабатывать, тестировать и запускать производство электрических автомобилей», - подчеркнул Вахтанг Парцвания.

Представитель ООО «Скания-Русь» Вахтанга Парцвании «Чтобы сохранить свою позицию на рынке, нам приходится уже сегодня разрабатывать производство электрических автомобилей». Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ

Куда девать аккумуляторы?

Другая проблема при переходе на электродвигатели – утилизация аккумуляторов. Если сейчас в мире насчитывается около трех миллионов электромобилей, то к 2030 году, по прогнозам специалистов, их число вырастет до 140 миллионов. К этому времени 11 млн тонн литий-ионных аккумуляторов подойдут к окончанию срока эксплуатации.

«Переход на новое оборудование на электродвигателях требует важного системного шага – создания эффективной системы переработки аккумуляторов электромобилей и источников бесперебойного питания, которые в настоящее время чаще всего попадают на полигоны и приводят к образованию объектов накопленного вреда окружающей среде», - отметила Елена Шаройкина.

Как рассказал проректор по экономике и инновациям Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Дмитрий Сахаров, почти все - от пластика до металла - можно отправить в переработку. Ресайклинг помогает потреблять меньше новых ресурсов, снижает уровень загрязнения воздуха и грунтовых вод.

«Химические источники тока содержат много ресурсов, таких как металлы и кислоты, которые необходимо перерабатывать не только с точки зрения экологической безопасности, но и потому, что такая переработка экономически выгодна, если она осуществляется в больших масштабах. Например, добыча лития из литий-ионных аккумуляторов уже сейчас становится выгоднее, чем добыча лития в шахтах», - сказал Дмитрий Сахаров.

Проректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Дмитрий Сахаров Почти все - от пластика до металла - можно отправить в переработку. Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ

Экотехнопарк «Центр»

Для обеспечения бережного отношения к имеющимся ресурсам и исключения образования объектов накопленного вреда окружающей среде АО «Русатом Гринвэй» (дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом») планирует создать экотехнопарк «Центр» по переработке аккумуляторов электротранспорта, железнодорожного транспорта, мобильных устройств и источников бесперебойного питания (UPS).

«Все европейские страны параллельно с обсуждением мер стимулирования развития электротранспорта начинали регулировать состав батарей в пользу их экологичности и строить предприятия по их переработке. Мы делаем все вовремя. К тому моменту, когда в России активно начнут выходить из строя аккумуляторы, которые используются сейчас, и кратно повысится количество электромобилей в городах, наш завод заработает», - подчеркнула директор по развитию АО «Русатом Гринвэй» Екатерина Демичева.

Экотехнопарк «Центр» планируют открыть в Дзержинске к концу 2024 года. Он станет первым в России проектом по созданию замкнутого цикла производства в сфере электротранспорта. Комплекс будет включать пять автоматических технологических линий для сортировки и переработки каждого типа батарей. Общие инвестиции в реализацию проекта превысят 5 миллиардов рублей.

Перед Россией, как одной из стран-участников Парижского соглашения, стоит цель по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ

«Ввиду того, что подобные предприятия в России ранее не создавались, мы ориентируемся на европейские технологии - в частности, опыт Германии. Из литий-ионных аккумуляторов там получают фракции, пригодные для дальнейшей переработки», - пояснила Екатерина Демичева.

По ее словам, завод в Дзержинске будет производить алюминий, медь, литиевый концентрат, никель-кобальтовый сплав, никель-железный сплав.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в свою очередь отметил, что правительство региона заинтересовано в крупных инвестиционных проектах.

«Очевидно, что строительство экотехнопарка даст дополнительные возможности для развития перспективных секторов экономики и позволит решить важные социальные задачи, но в то же время необходимо уделять серьезное внимание экологической стороне вопроса, выполняя задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в ходе послания федеральному собранию, – ключевые направления развития экономики должны быть адаптированы к новым вызовам изменения климата. Необходимо не только снижать объемы углеродных выбросов, но и жестко контролировать объемы всех выбросов», – сказал Андрей Саносян.