Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 июня 2021 года: 8 600 человек вакцинировалось от COVID-19 за сутки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По данным на 01:00 25 июня 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 122 845 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 299 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 142 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 115 403 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 4 066 человек, ещё двадцать два нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 21 районе области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 25 июня Фото: Яндекс

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (12 879 человек) и Ленинском (8 030 человек) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (3 823 человека).

Напомним, накануне, 23 июня, рекордное число нижегородцев сделали прививку от коронавируса, пункты вакцинации посетило 8 600 человек.

Также министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал желание некоторых нижегородцев привиться определенным препаратом, а также рассказал, почему в поликлиниках говорят, что вакцины нет.

Кроме того, стало известно, почему в Нижегородской области не вводят бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех желающих.

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