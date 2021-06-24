Пять дней под палящим солнцем: заблудившийся в лесу 63-летний нижегородец найден живым

Сейчас мужчина находится в больнице. Фото: ПСО ВОЛОНТЕР НН.

Настало время хороших новостей: в Нижегородской области найден живым заблудившийся в лесу 63-летний Николай Шихирев. Мужчина провёл под палящим солнцем пять дней, ни имея ни воды, ни еды. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтёр».

Пропавшим оказался житель Кстово. Мужчина вышел прогуляться и посидеть на лавочке возле дома по улице Мира (№1) в минувшую субботу, 19 июня, и всё бы ничего, но домой пенсионер так и не вернулся.

Информация о пропаже попала в руки волонтёров только 22 июня. Фото: ПСО ВОЛОНТЕР НН.

Заявку о пропаже волонтёры получили только 22 июня и принялись за сбор информации, распространение ориентировок и обработку свидетельств. Работа кипела почти двое суток и, наконец, утром 24 июня в поисковом чате появилось заветное «Найден! Жив!».

С утра волонтёры встретились на месте сбора и, как обычно, разбились на группы, разделили между собой задачи. После все отправились на прочёсывание местности, в какой-то момент пропавший мужчина отозвался на «отклик».

Пенсионер жив, но истощен и сильно обезвожен. Фото: ПСО ВОЛОНТЕР НН.

– Коооооляяяяя! – раздалось по лесу.

– Я тут, – поступил слабый, но слышимый ответ.

Эвакуация пенсионера из леса прошла успешно, сейчас Николая Константиновича передали в руки медиков.

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