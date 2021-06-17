«Зенит» привез кубок РПЛ в Нижний Новгород

Кубок РПЛ в Нижнем Новгороде Фото: Мария СОРОКИНА

Трофи-тур кубка Тинькофф Российской Премьер-Лиги достиг Нижнего Новгорода в четверг, 17июня. Так как в завершившемся сезоне 2020-2021 обладателем Кубка стала команда «Зенит», то именно ей выпала честь принять участие в турне кубка по российским городам. В столицу Приволжья кубок привез бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Мельников, который ранее также выступал за горьковскую «Волгу».

Предполагается, что Кубок пробудет в нашем городе два дня. Все желающие смогут сфотографироваться ним завтра, 18 июня с 14:00 до 21:00. Для этого нужно прийти на площадку, посвященную 800-летию города, что располагается на Нижневолжской набережной.

В целом, трофи-тур рассчитан на пять городов от Владивостока до Санкт-Петербурга.

«В Нижнем Новгороде любят футбол. Это город наследия Чемпионата Мира по футболу, а «Нижний Новгород» в этом году завоевал путевку в Российскую Премьер-Лигу. Если говорить с точки зрения самого проекта, выбирали все города исходя из маршрутной сети авиакомпании «Россия». Нижний Новгород сюда входит, и мы рады вернуться сюда. Мы были здесь два года назад с проектом «Большой фестиваль футбола», рассказал начальник pr-отдела ФК «Зенит» Никита Севастьянов.

Представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков добавил, что компания уже семь лет сотрудничает с «Зенитом» и есть даже «зенитолет», который доставляет команду в разные города России. Привезти кубок РПЛ в Нижний Новгород – особая миссия и большая честь для авиакомпании.

«Нам важно показать этот трофей, который все видели лишь по телевизору, дать нижегородцам возможность сфотографироваться рядом с ним. Это наша цель, как официального перевозчика клуба «Зенит». – сказал он.

После Нижнего Новгорода Кубок привезут в Самару, а затем в Санкт-Петербург.

Напомним, ранее в Нижний Новгород привозили Кубок России по футболу.