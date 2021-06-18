Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 июня 2021 года: 397 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 01:00 18 июня 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 121 020 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 207 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 120 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 114 505 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 3 916 человек, ещё двадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 18 июня Фото: Яндекс

Примечательно, что в 22 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 063 человека) и на Бору (5 943 человека).

Напомним, что уже 397 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от инфекции COVID-19.

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