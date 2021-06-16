Балконные стрельбища: Нижегородцев напугали звуки выстрелов на улице Июльских дней

Фото: Вахрин Василий Фото: архив "КП"

В ночь на 15 июня компания молодых людей, очевидно находящихся в состоянии опьянения, открыла стрельбу на территории жилого комплекса «Жюль Верн» в Нижнем Новгороде. Находясь на балконе, мужчины по очереди стреляли в сторону двора, где прямо под окнами находятся детская и спортивная площадки. Перепуганные соседи, услышав шум, принялись звонить в экстренные службы, снимать нарушающих порядок мужчин на видео и писать в соцсети о происходящем в надежде, что кому-то удастся утихомирить шумную компанию.

- Я вышла на балкон и увидела, как молодой человек в синей майке стоит посередине вот этого (показывает рукой) балкона и на вытянутой руке стреляет куда-то на детскую площадку или в воздух. Предполагаю, это был пистолет. Я испугалась, потому что такие вещи не каждый день происходят в Нижнем Новгороде. Я взяла телефон и сняла [происходящее] на видео для того, чтобы были доказательства. Потом соседи мне сообщили, что это человек при погонах. У нас здесь практически все друг друга знают, - рассказала программе «Кстати» соседка стрелявших мужчин Надежда Никитина.

Нижегородка обратилась в полицию и сообщила о происходящем. После чего стражи порядка приехали по указанному адресу. Звуков выстрелов соседи в ту ночь больше не слышали.

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили факт произошедшего, добавив, что сообщение о звуках выстрела, доносящихся с балкона одного из домов на улице Июльских дней в Ленинском районе города, поступило от нижегородки в 2:28.

- На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы

полиции. Личности граждан, причастных к данному инциденту, установлены.

В настоящее время сотрудниками отдела полиции № 3 УМВД России по Нижнему

Новгороду по данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомолке» в ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказала заявительница, после визита полицейских мужчины помахали ей рукой. На следующее утро один из стрелявших рассказал журналистам телеканала, что это был не пистолет, а петарда.

-Я находился там, да, но стрельбы не было. Это петарда. Полиция проверила, все посмотрели, поэтому вопросов, я думаю, не должно никаких быть, - рассказал «Кстати» один из стрелявших.

Напомним, похожий случай произошел в марте в Автозаводском районе города. Прохожий стрелял в школьниц из пистолета.