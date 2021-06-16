Александр Кержаков станет главным тренером ФК «Нижний Новгород»

Александр Кержаков переходит в "Нижний Новгород" Фото: Александр ГЛУЗ

Бывший нападающий ФК «Зенит» и сборной России по футболу Александр Кержаков станет главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород».

Как сообщает «Матч ТВ», стороны согласовали все условия и детали и уже завтра, 17 июня, подпишут контракт.

В нижегородском клубе корреспонденту «Комсомольской Правды» пока не подтвердили переход Кержакова, но пообещали сообщить, как только об этом станет что-либо известно.

Ранее Кержаков возглавлял томскую «Томь», которая заняла 18 строчку в завершившемся сезоне 2020-2021 Футбольной Национальной Лиги. «Нижний Новгород» же в этом сезоне впервые получил путевку в РПЛ. Отметим, в минувшем сезоне эти две команды встречались на поле дважды. Первый матч завершился победой нижегородцев с минимальным счетом, а второй – ничьей 1:1. Первый матч, кстати, прошел еще под руководством прежнего наставника томичей Василия Баскакова.

Несмотря на то, что Кержаков пока имеет небогатый тренерский опыт, нижегородскому болельщику он больше известен как звезда футбола и один из лучших российских нападающих. За свою клубную карьеру Кержаков провел порядка 600 матчей, в которых забил 233 гола, и по этому показателю опередил даже Олега Веретенникова, которому принадлежал предыдущий рекорд - 207 голов.