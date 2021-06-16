Золотая маска 2021 в Нижнем Новгороде: программа фестиваля

Фото Армена Осипяна Фото: Комсомольская правда

Фестиваль «Золотая Маска» будет проходить в Нижнем Новгороде с 23 июня по 25 августа. На сцене нижегородского ТЮЗа зрителям покажут пять спектаклей-участников фестиваля. Рассказываем о программе «Золотой Маски» 2021 года в Нижнем Новгороде:

- 23 и 24 июня в 19:00 – постановка по пьесе «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира. Режиссер Иван Поповски, продолжительность спектакля 3 часа 20 минут.

- 27 и 28 июня в 19:00 - драматический спектакль «Старый дом», режиссер Владимир Панков. Продолжительность спектакля 3 часа 30 минут.

- 30 июня и 1июля в 19:00 будет показана сценическая версия произведения Максима Горького «Дети Солнца». Режиссер-постановщик Тимофей Кулябин. Продолжительность 2 часа.

- 21 августа в 16:00 и 22 августа в 12:00 и 16:00 - кукольный спектакль режиссера Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин». Роли озвучили актеры Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская и другие. Продолжительность спектакля 2 часа.

- 24 и 25 августа в 19:00 - спектакль «Иранская конференция». Режиссер постановки Виктор Рыжаков, продолжительность 2 часа.

Помимо этого, в рамках фестиваля состоятся встречи с представителями театрального сообщества. Так, 28 июня нижегородцы смогут посетить встречу с представителями столичного театра «Центр драматургии и режиссуры», который привез постановку «Старый дом». Следующие мероприятия пройдут на площадке Центра театрального мастерства (улица Варварская, 32). 1 июля режиссер новосибирского театра «Красный факел» Тимофей Кулябин и театральный критик Антон Хитров проведут диалог на тему «Что нам делать с Горьким?». На следующий день, 2 июля, Алексей Хитров проведет лекцию «Я сидел на карантине и понял кое-что важное про театр».

Билеты на некоторые спектакли доступны уже сейчас, остальные поступят в продажу в ближайшее время. На другие культурные мероприятия можно будет попасть по предварительной регистрации на сайте «Золотой Маски».