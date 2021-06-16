Массовая авария в Нижнем Новгороде: Неуправляемая маршрутка разворотила пять автомобилей

Неуправляемая маршрутка разворотила пять автомобилей. ФОТО: "Нижний № 1"

Утро 15 июня началось в Нижнем Новгороде с весьма неприятного происшествия – массовой аварии на улице Баренца. Там неуправляемая маршрутка пролетела по пешеходному переходу и снесла на своем пути сразу несколько автомобилей. Лишь по счастливой случайности в результате аварии никто не пострадал.

- Пролетел автобус – маршрутка. На пешеходном переходе у школы две машины раскидал, - рассказал подписчик канала "Нижний № 1". - На светофоре еще две машины. Калину зацепил слегка. Пролетел дальше и стоит на аварийке. 29 маршрутка, у него вообще здесь маршрута нет. Я не знаю, как он здесь оказался.

Лишь по счастливой случайности в результате ДТП никто не пострадал. ФОТО: "Нижний № 1"

Спасло ситуацию только то, что в момент аварии маршрутка была без пассажиров. Поэтому обошлось без пострадавших. Сам водитель тоже остался жив. По предварительным данным, в момент ДТП ему стало плохо, что и спровоцировало массовую аварию. Остальные обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

Напомним, накануне мы писали еще об одной страшной аварии - автомобиль Lexus на улице Красные Зори в Выксе упал с моста на железнодорожные пути, так как водитель не смог справиться с управлением. В результате ДТП 50-летний мужчина получил сотрясение головного мозга, множественные переломы ребер и ушиб поясничного отдела, а двое пассажиров в результате скончались.