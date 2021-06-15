«Пришлось стрелять по колесам»: Полицейские применили оружие, чтобы остановить нарушителя в Балахне

Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить нарушителя. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Погоню со стрельбой устроили сотрудники ГИБДД в Балахнинском районе: чтобы задержать нарушителя, полицейским пришлось применить табельное оружие.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, инцидент произошел вечером 4 июня. Около 21:00 госавтоинспекторы во время дежурства заметили серебристую «Киа Спектра», нарушавшую правила дорожного движения.

На требования сотрудников ГИБДД прекратить движение водитель не отреагировал, а лишь поддал газу. Полицейские на патрульной машине с мигалками пустились в погоню, параллельно требуя через громкоговоритель остановиться. Однако нарушитель продолжал уходить от преследователей, создавая опасность для других участников дорожного движения.

«Сотрудниками полиции пришлось применить табельное оружие. Сначала были сделаны предупредительные выстрелы вверх, но это не помогло. Тогда сотрудник произвел несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля, после чего машина застряла в болотистой местности», - рассказали в полиции.

Сидевший за рулем иномарки мужчина попытался бежать, но был задержан и доставлен в отдел. От медицинского освидетельствования он отказался. Как выяснилось¸ ранее он уже привлекался к уголовной и административной ответственности. В этот раз в отношении него было составлено три административных протокола, ведется разбирательство.