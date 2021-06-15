Известный нижегородский блогер Олег Щеглов идёт в политику с партией «Новые люди». пресс-служба НРО партии "Новые люди"

Партия «Новые люди» усиливает позиции в Нижегородской области: к партии присоединился популярный общественник и блогер Олег Щеглов.Олег возник на YouTube с искромётными видео в непростом, ковидном 2020 году. Своими неординарными роликами он показал, что шутки и юмор - отличная поддержка, когда привычный мир вокруг рушится, а новый только обустраивается.

На первых порах Олег Щеглов сам придумал себе политически-общественный статус - «глава комитета по связям с народом». Его поступки и видеоролики выявляли актуальные проблемы нижегородской жизни. Блогер с экзотичной внешностью избрал интересный жанр. С первых видео он заявил, что «готов прийти на помощь в самую трудную минуту». И нашёл эффективный способ для этого - привлекать внимание чиновников к просьбам обычных людей. Сам Олег Щеглов тоже не сидел без дела. В своих роликах он ремонтировал дороги, перевозил горожан на лодке через затопленные после ливня улицы Нижнего Новгорода. помогал пенсионерам разобраться с проблемами ЖКХ, защищал студенток от хулиганов и так далее и тому подобное. Вместе с партией «Новые люди» Олег Щеглов нацелился на более масштабную работу в интересах нижегородцев. В городе Щеглова уже знают, как уверенного в своих силах молодого человека. Таким в глазах общества должен зарекомендовать себя каждый активист партии «Новые люди».

Рустам Досаев: "Все участники нашей партийной команды обладают волевыми качествами". Фото: пресс-служба НРО партии "Новые люди"

«Все участники нашей партийной команды обладают волевыми качествами, имеют свои идеи, которые будут применяться в работе Нижегородского отделения партии», - комментирует один из руководителей нижегородского отделения партии «Новые люди» Рустам Досаев.

Напомним, партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Её основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года партия выдвинула кандидатов на выборы в 12 регионах страны, но власть на местах ставила Новым людям препоны на пути к избирателю. При этом во всех 4 регионах, где партия была допущена до выборов, «Новые люди» преодолели избирательный барьер. В Новосибирской области набрали - 7 %, в Калужской - 8,08 %, в Рязанской - 5,7 % и в Костромской - 7,5 %. Сейчас региональные штабы партии созданы в 73 субъектах РФ. Новые люди намерена выдвинуть более 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре этого года.