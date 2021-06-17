Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 июня 2021 года: доступ на массовые мероприятия будет ограничен Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 01:00 17 июня 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 120 813 человек. За минувшие сутки на территории региона был выявлен 191 новый случай заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 111 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 114 385 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 3 896 человека, ещё девятнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 28 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 17 июня Фото: Яндекс.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (12 712 человек) и Ленинский (7 951 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 767 человек).

Напомним, что в связи с ростом числа заболевших в Нижегородской области приняли решение ввести новые ограничения из-за коронавируса.

Например, будет усилен контроль за исполнением режима повышенной готовности. Также работодатели обязаны перевести максимальное число сотрудников на удаленку.

Известно, что изменится и порядок работы для тех, кто работает с детьми в Нижегородской области. И с 18 июня будут действовать ограничения на массовые мероприятия.

Дополнительно с 20 июня в регионе вводится запрет на курение кальянов в общественных местах.

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