«Ходжа Насреддин» и четыре номинанта премии: что увидят нижегородцы на театральном фестивале «Золотая маска»

Фестиваль "Золотая Маска" Фото: Мария СОРОКИНА

Отличная новость для всех нижегородских театралов – с 23 июня по 25 августа в Нижнем Новгороде пройдет театральный фестиваль «Золотая маска». На сцене ТЮЗа нижегородцам покажут постановки, отмеченные Российской Национальной театральной премией. Уже сейчас билеты на большинство спектаклей разобраны - в продаже едва наберется 10-15% свободных мест.

Помимо Нижнего Новгорода в этом году «Золотая Маска» затронет Омск, Екатеринбург, Ульяновск, Нвокуйбышевск, Березники (Пермский край), Салехард, Петрозаводск, Костомукшу, Череповец, Уфу, Новосибирск и Санкт-Петербург. Отметим, что фестиваль «Золотая Маска» входит в цикл культурных мероприятий, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода. Как рассказала заместитель главы регионального минкульта Елена Лупина, данный фестиваль – огромное событие для нашего города.

- 20 лет прошло с того момента, когда последний раз спектакли фестиваля «Золотая Маска» были в Нижнем Новгороде. Мы этому, несомненно, рады. Билеты поступают в продажу поточно, поэтому еще есть возможность их приобрести, - добавила спикер. – Надеюсь, что Нижний Новгород в будущем станет одной из важных точек на театральной карте России.

В рамках фестиваля нижегородцы смогут увидеть не только самые нашумевшие постановки, но и побывать на творческих встречах с театральными деятелями. В частности, 28 июня в ТЮЗе состоится творческая встреча с коллективом театра «Центр драматургии и режиссуры. 1 июля в Центре театрального мастерства состоится дискуссия на тему «Что нам делать с Горьким?» в которой примут участие режиссер Тимофей Кулябин и критик Антон Хитров. 2 июля на той же площадке Антон Хитров проведет лекцию о современном театре.

- Мы рады вернуться в Нижний Новгород. Волнуемся, потому что не знаем, какая сейчас ситуация, что любит ваш зритель, как он воспримет эти спектакли. Все они являются номинантами премии «Золотая Маска» разных лет кроме «Ходжи Насреддина», который мы привозим по просьбе наших коллег, - рассказала гендиректор фестиваля Мария Ревякина.

В свою очередь, директор ТЮЗа Ирина Ванькина рассказала, что принимать «Золотую Маску» это огромная честь для нашего города.

- Наша основная задача – познакомиться и подружиться с лучшими для того, чтобы и для себя определить вектор развития. Есть ограничительные меры в связи с эпидемиологической обстановкой и, конечно, для театров это непростой период. Быть полноценным партнером для сильных очень важно, - добавила она.

КОНКРЕТНО

Что покажут нижегородцам на фестивале?

- 23 и 24 июня в 19:00 театр «Мастерская П.Н. Фоменко» покажет постановку по пьесе «Сон в летнюю ночь Уильяма Шекспира.

- 27 и 27 июня в 19:00 зрители увидят драматический спектакль режиссера Владимира Панкова «Старый дом» Алексея Казанцева.

- 30 июня и 1июля в 19:00 будет показана сценическая версия произведения Максима Горького Дети Солнца», которую привез театр «Красный факел» из Новосибирска.

- 21 августа в 16:00 и 22 августа в 12:00 и 16:00 -кукольный спектакль режиссера Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин». Роли озвучили актеры Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская и другие.

- 24 и 25 августа нижегородцам покажут спектакль «Иранская конференция», получивший премию «Золотая Маска» 2020 года в номинации «Лучший спектакль в драме, большая форма». Режиссер постановки Виктор Рыжаков.