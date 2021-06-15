Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 июня 2021: спад заболеваемости ожидают в августе

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 июня 2021. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Нижегородской области продолжает расти заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки, по данным сервиса Яндекс.Коронавирус, опасной болезнью заразилось 188 человек. В последний раз такие высокие цифры в регионе регистрировались 14 апреля.

От ковида за последние сутки скончались 20 человек. По данным регионального минздрава, коечный фонд на сегодняшний день загружен на 83%. Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разворачивают дополнительные койки для коронавирусных больных.

Минздрав Нижегородской области дал прогноз на дальнейшее течение эпидемии в регионе. По прогнозу минздрава, подъем заболеваемости будет идти в течение трех недель, после чего еще столько же будет длиться плато. И только после этого, в августе, наступит улучшение обстановки.