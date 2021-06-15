Погода в Нижнем Новгороде на неделю с 15 по 20 июня: жара до +30 и грозы

Рассказываем, какой будет погода на неделю с 15 по 20 июня Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Нижегородскую область к концу июня наконец-то пришло лето. Несмотря на переменчивую погоду, нижегородцев опять ожидает жара на протяжении всей недели. Рассказываем, какой будет погода на неделю с 15 по 20 июня.

С утра, 15 июня, температура воздуха прогреется от +23 до +25 градусов. В обед температура достигнет +27, однако над городом пройдет дождь с грозами, который будет продолжительным и закончится только к концу дня. В этот день весь Нижегородский регион ожидает пасмурная и грозовая погода, а порывы северо-восточного ветра достигнут 8 метров в секунду.

Похожая погода утром и днем, но с незначительным похолоданием к концу дня до +19 градусов, ожидает жителей Нижнего Новгорода в среду, 16 июня. Дожди и грозы продолжатся весь день, поэтому прогулки на свежем воздухе в начале недели лучше перенести до более благоприятной погоды без осадков.

Однако, уже утро четверга, 17 июня, выдастся солнечным, а температура воздуха прогреется до +21. Сохранятся и порывы северо-восточного ветра, скорость которых составит от 7 до 13 метров в секунду. Такая же теплая погода сохранится и в пятницу, 18 июня, однако ветра не ожидается. Солнечная и безоблачная погода сохранится в Нижегородской области до конца недели, а выходные ожидаются такими же жаркими, как и на прошлой неделе.

Так, в субботу, 19 июня утром нижегородцев ожидает температура +22, а к вечеру она прогреется уже до +27. Максимально высокую температуру на этой неделе синоптики прогнозируют в воскресенье, 20 июня. Она составит +29 градусов уже к обеду этого дня. Поэтому жаркие выходные жители Нижегородской области смогут провести на природе, а также отправиться купаться в специально оборудованных для этого местах и пляжах.