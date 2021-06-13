Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 июня 2021 года: 28,7 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Нижегородскую область Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 13 июня 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 179 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 120 058 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 135 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 113 932 жителя Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 3 818 человек, ещё восемнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 13 июня Фото: Яндекс

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском и Ленинском районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе.

Напомним, что в Нижегородской области зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом. В связи с этим в больницах развёрнуто ещё 460 коек для пациентов с COVID-19.

Прививочная кампания набирает обороты, так как накануне в регион пришла очередная партия вакцины «Спутник V». В настоящее время 390 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от новой коронавирусной инфекции.

Также министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сделал повторную вакцинацию.

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