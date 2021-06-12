«Андрей Сахаров был провидцем»: Президент РАН Александр Сергеев рассказал о феномене личности известного академика

Президент РАН Александр Сергеев рассказал о феномене личности известного академика. Фото: www.znanienn.ru

В Нижегородской области и по всей стране прошло празднование столетнего юбилея известного академика и правозащитника Андрея Сахарова. Многочисленные конференции, международные симпозиумы и Сахаровский фестиваль в Нижнем Новгороде – лишь малая их часть. О том, какое наследие оставил Андрей Сахаров, какой вклад ученый внес в развитие современной науки, «Комсомолке» рассказал президент РАН, академик РАН Александр Сергеев.

О юбилее

В преддверии 100-летия Сахарова был создан оргкомитет по организации различных памятных мероприятий. В него вошли представители науки, культуры, СМИ и органов государственной власти. К сожалению, коронавирус внес свои коррективы. На 21 мая была запланирована крупная международная конференция, на которой участники собирались поговорить о разных ипостасях Андрея Дмитриевича: о Сахарове-физике, Сахарове-мыслителе, Сахарове-правозащитнике. Но мероприятие пришлось перенести на май 2022 года, так что празднование юбилея будет продолжаться еще целый год.

О Сахарове-провидце

Андрей Сахаров существенно опередил свое время в осмыслении действительности. Именно поэтому многие его идеи актуальны до сих пор. Это и вопросы стратегической безопасности, и размышления о том, какие технологии будут определять наше будущее. В 1974 году была опубликована его работа «Мир через 50 лет», в которой Андрей Дмитриевич многое сумел предсказать. Раньше таких людей называли пророками, провидцами, теперь есть другое слово – визионеры. Но в данном случае речь не идет о причудливых построениях писателей-фантастов, это не утопические идеи. Сахаров как физик-теоретик обладал в высшей степени системным мышлением, все свои прогнозы он основывал на конкретных достижениях в научных областях. В частности, он предвосхитил появление интернета, сотовой связи, и многих других технологий, которые кажутся обыденностью сейчас, но были всего лишь гипотезой сорок лет назад. Эта его провидческая ипостась чрезвычайно интересна.

О термоядерном реакторе

Если говорить о Сахарове-физике, то Андрея Дмитриевича чтят не только как ученого, который внес существенный вклад в изучение термоядерной энергии в оборонной сфере, но и как автора совершенно новых идей ее использования в мирных целях. Интересно сопоставить: у нас есть атомная энергия, которая первоначально использовалась в оружии. Если говорить про Советский Союз, мы бомбу сделали в 1949-м году, а уже в 1954-м открыли первый ядерный реактор в Обнинске для производства мирной атомной энергии. За пять лет мы сумели пройти путь от военных целей к гражданским! А что касается термоядерной энергии, то бомбу в СССР испытали в 1953-м году, а управляемой термоядерной реакции нет до сих пор нигде в мире, плазму никак не удается приручить. Получение управляемой термоядерной реакции в лабораторных условиях по-прежнему является вызовом для ученых. Это как раз то направление, которым занимался Андрей Сахаров, предложивший использовать для удержания плазмы тороидальную камеру с магнитными катушками – так называемый токамак. Недавно в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» был запущен токамак Т-15 МД, новая исследовательская установка. Такой подход продолжает считаться приоритетным направлением во многих странах. Вспомним хотя бы проект международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Все это базируется на идеях Андрея Дмитриевича.

О лазерном термоядерном синтезе

Еще одно направление – это попытка сделать термоядерную реакцию управляемой с помощью лазерного излучения, которое сжимает и нагревает плазменную каплю до сотен миллионов градусов. Сахаров одним из первых высказал такую идею в 60-е годы, когда появились лазеры, практически сразу предложил их использовать. Сейчас это направление научных исследований также является магистральным, но позволить его могут лишь некоторые страны, в их числе США, Франция, Китай, Россия. В нашей стране такой комплекс строится в Сарове, и в скором времени там начнутся первые эксперименты.