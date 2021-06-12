Масштабное изображение российского флага и цифры «800» создали нижегородцы в парке Победы

В акции приняли участие более 1200 нижегородцев. Фото: региональное отделение партии «Единая Россия».

Сегодня, 12 июня, в парке Победы в Нижнем Новгороде прошел большой праздник, посвященный Дню России. Более 1 200 нижегородцев вместе исполнили гимн России и создали масштабное изображение триколора и цифры «800». Об этом сообщают организаторы мероприятия - региональное отделение партии «Единая Россия».

Триколор и цифру «800» сняли с квадрокоптера. Фото: региональное отделение партии «Единая Россия».

Место для проведения флешмоба было выбрано не просто так, ведь именно на берегу Волги в парке Победы собраны экспонаты и установлены мемориалы героям, которые хранят воспоминания о прошлом нашей страны.

- Сегодня столько людей самых разных возрастов, профессий, национальностей собрались вместе, чтобы показать, что мы любим свой город, свою страну. Мы едины и Родина у нас одна – Россия, - поделился в ходе торжества губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нижегородцы исполнили гимн России. Фото: региональное отделение партии «Единая Россия».

В начале праздника горожане исполнили гимн России под сопровождение оркестра, а затем подняли в воздух разноцветные таблички, которые сложились в изображение российского флага и цифры «800». Кстати, всё это действо с высоты птичьего полёта снимал квадрокоптер.

- Этой акцией мы поздравляем всех, кто любит свою страну, гордится ее, с замечательным праздником – Днем России и юбилеем Нижнего Новгорода, который будем отмечать уже совсем скоро, - поделился руководитель исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Антонов.

Для участников акции прошел концерт Академического ансамбля песни и пляски национальной гвардии Приволжского округа. Фото: региональное отделение партии «Единая Россия».

Он также отметил, что Нижний Новгород на протяжении веков играет большую роль для России и является её надежной опорой, а нижегородцы всегда вносят огромный вклад в развитие и процветание страны.

В завершении праздничного мероприятия для гостей прозвучал концерт Академического ансамбля песни и пляски национальной гвардии Приволжского округа.

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