Масштабное изображение российского флага и цифры «800» создали нижегородцы в парке Победы

В акции приняли участие более 1200 нижегородцев. Фото: региональное отделение партии «Единая Россия».
Сегодня, 12 июня, в парке Победы в Нижнем Новгороде прошел большой праздник, посвященный Дню России. Более 1 200 нижегородцев вместе исполнили гимн России и создали масштабное изображение триколора и цифры «800». Об этом сообщают организаторы мероприятия - региональное отделение партии «Единая Россия».
Триколор и цифру «800» сняли с квадрокоптера. Фото: региональное отделение партии «Единая Россия».
Место для проведения флешмоба было выбрано не просто так, ведь именно на берегу Волги в парке Победы собраны экспонаты и установлены мемориалы героям, которые хранят воспоминания о прошлом нашей страны.
- Сегодня столько людей самых разных возрастов, профессий, национальностей собрались вместе, чтобы показать, что мы любим свой город, свою страну. Мы едины и Родина у нас одна – Россия, - поделился в ходе торжества губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нижегородцы исполнили гимн России. Фото: региональное отделение партии «Единая Россия».
В начале праздника горожане исполнили гимн России под сопровождение оркестра, а затем подняли в воздух разноцветные таблички, которые сложились в изображение российского флага и цифры «800». Кстати, всё это действо с высоты птичьего полёта снимал квадрокоптер.
- Этой акцией мы поздравляем всех, кто любит свою страну, гордится ее, с замечательным праздником – Днем России и юбилеем Нижнего Новгорода, который будем отмечать уже совсем скоро, - поделился руководитель исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Антонов.
Для участников акции прошел концерт Академического ансамбля песни и пляски национальной гвардии Приволжского округа. Фото: региональное отделение партии «Единая Россия».
Он также отметил, что Нижний Новгород на протяжении веков играет большую роль для России и является её надежной опорой, а нижегородцы всегда вносят огромный вклад в развитие и процветание страны.
В завершении праздничного мероприятия для гостей прозвучал концерт Академического ансамбля песни и пляски национальной гвардии Приволжского округа.
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