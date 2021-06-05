«Обычные ребята»: подопечные из психоневрологических интернатов попробуют жить самостоятельно в спецжилдомах Нижегородской области

Проживание подопечных интернатов в спецжилдомах станет наглядным подтверждением их готовности к самостоятельной жизни. Фото: ОНФ «Регион заботы»

Уже этим летом 12 подопечных из психоневрологических интернатов смогут попробовать жить самостоятельно в специализированных жилых домах Нижегородской области. Такой шанс для людей с ментальными особенностями предоставляется за счёт реализации проекта ОНФ «Регион заботы» совместно с нижегородскими властями.

В ПНИ живут повзрослевшие сироты, у которых есть педагогическая запущенность и умственная отсталость. Фото: ОНФ «Регион заботы»

Автор проекта Нюта Федермессер обращает внимание людей на то, что в ПНИ живут вовсе не «опасные психи», а истощенные люди, часто повзрослевшие сироты, у которых есть педагогическая запущенность и умственная отсталость, но которые далеко не всегда справедливо признаются судами недееспособными. Она также отметила, что часто в закрытые социальные учреждения попадают люди с синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра и даже ДЦП и другими неврологическими заболеваниями.

Подопечным интернатов будет предложено попробовать жить самостоятельно как минимум один месяц. Фото: ОНФ «Регион заботы»

Помогать вести жизнь как у обычных людей – обустраивать интерьер, убираться, готовить – и осваиваться в новых условиях подопечным ПНИ помогут соцработники.

Так, начиная с июня, в квартиры, где организовано сопровождаемое проживание, отправятся три человека из Понетаевского ПНИ, пять человек из Автозаводского ПНИ и уже две состоявшиеся пары из Борского ПНИ.

Люди с ментальными особенностями при поддержке соцслужб будут постепенно учиться жить самостоятельно. Фото: ОНФ «Регион заботы»

Давайте познакомимся немного поближе с одно из таких пар – Светой (она признана дееспособной) и Сашей (недееспособен). Эти ребята живут вдвоем в одной комнате в психоневрологическом интернате уже четыре года и шанс пожить «на воле» для них очень важен. Парочка уже рассчитывает деньги на будущее в своей квартире, они будут сами платить за жилье 4 тысячи рублей в месяц, а также за продукты и развлечения.

Пока проект будет реализован для ребят только в качестве отпуска. Фото: ОНФ «Регион заботы»

- Света очень хозяйственная! Приехав посмотреть будущую квартиру, уже думала о том, как расставлять в ней мебель. Саша признан недееспособным, но он более сознателен, чем многие дееспособные, - рассказывает координатор ОНФ «Региона заботы» Екатерина Кантинова. - Саша работает дворником в интернате, по любому серьезному поводу задает практические вопросы, ощущает себя хозяином, главой семьи, и ему это очень нравится.

Соцработники, которые будут заниматься подопечными, пройдут необходимую стажировку и обучение. Фото: ОНФ «Регион заботы»

Координаторы проекта отмечают, что Свету и Сашу будет достаточно обучить приготовлению еды и провести несколько экскурсий по району, чтобы показать, где и что располагается, а также как работает, однако кого-то надо будет обучить многим бытовым навыкам и сопровождать на более регулярной основе.

- Если бы вы где-то встретились с Сашей и Светой, то вряд ли бы догадались, что они из ПНИ. Обычные ребята, которые могут себя обслуживать, работать, платить налоги, растить детей и жить нормальной семейной жизнью. Вместе просыпаться, варить кашу, мыть посуду, ходить за продуктами, покупать себе одежду, принимать гостей, - подчеркнула Нюта Федермессер.

Власти Нижегородской области вместе с проектом ОНФ «Регион заботы» организуют сопровождаемое проживание для подопечных ПНИ. Фото: ОНФ «Регион заботы»

Адаптироваться к жизни вне стен интерната помогут соцработники, которые пройдут необходимую стажировку и обучение и смогут по-новому посмотреть на соцобслуживание.

- Их задача – не делать все за молодых людей, а научить их быть самостоятельными, - уточнила руководитель проекта «Регион заботы» Анастасия Жданова.

Подопечным интернатов будет предложено попробовать жить самостоятельно как минимум один месяц, и, если их все устроит, проживание будет продлено до октября. К сожалению, пока проект будет реализован для ребят только в качестве отпуска. Организовать для них постоянное сопровождаемое проживание вне интерната очень сложно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!