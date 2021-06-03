Собственный сквер и подземный паркинг с зарядкой для электрокаров: Элитный дом появится на Гребешковском откосе Нижнего Новгорода

Клубный дом строят на улице Ярославской. Фото: elitdomnn.ru

Совсем скоро в Нижнем Новгороде станет еще больше элитного жилья. Застройщики осваивают все новые и новые территории, расположенные в сердце города. Так, во втором квартале 2022 года на улице Ярославской, что на Гребешковском откосе, появится клубный дом. Его строительство уже идет полным ходом – собственно, как и продажа квартир.

Дом расположен в одном километре от площади Горького, в трех километрах от кремля и всего в 700 метрах от набережной Оки.

«Дом имеет уникальную архитектуру, как бы повторяющую силуэт русла реки и гармонично вписывающуюся в ландшафт Гребешковского откоса. Из панорамных окон квартир открывается вид на реку Оку, Заречную часть города и живописные закаты по вечерам», - говорится на сайте проекта.

Дом имеет уникальную архитектуру, как бы повторяющую силуэт русла реки. Фото: new.a-spt.ru

Согласно проекту, вокруг дома предполагается закрытая охраняемая территория, жильцы дома смогут наслаждаться прогулками в собственном сквере с зеленой изгородью.

Кроме охраны и видеонаблюдения дом сможет похвастаться консьерж-сервисом, системой «умный дом», а также общедомовой системой очистки воды. Здесь будет размещен подземный паркинг на 51 машиноместо, изюминкой которого станет зарядная станция для электромобилей.

Отдельная гордость застройщика – холл с авторским дизайном, отделанный натуральными материалами. Дом будет оснащен бесшумными лифтами премиум-класса, которые доставят жильцов не только до нужного этажа, но и спустят в подземный паркинг.

Всего в доме будет 59 квартир премиум-класса: по 2-3 квартиры на площадке. Стоимость начинается от 160000 за «квадрат». То есть «однушка» площадью 50,5 квадратных метра будет стоить более 8 млн рублей. А вот за четырехкомнатную квартиру придется заплатить уже больше 16,5 миллионов.

«Квартиры в Клубном доме на Ярославской проектировались с учетом предпочтений самых взыскательных персон. Большие окна, высокие потолки, просторные комнаты дарят свободу и комфорт, а панорамное остекление позволяет получить максимум удовольствия от созерцания пейзажей за окном», - уверяет застройщик.

Застройщиком клубного дома на Ярославской выступает группа компания «Агроспецтех». На сегодняшний день завершена кладка наружных стен 4 этажа. Продолжаются кладочные работы наружных стен, ведутся работы по бетонированию полов подземного паркинга. Дом планируется сдать во втором квартале 2022 года.