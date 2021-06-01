Взрослая дочь взыскала с нижегородского бизнесмена Евгения Лазарева алименты на 25 миллионов рублей

С судами у Евгения Лазарева уже давно весьма непростые отношения. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Взрослая дочь решила взыскать с нижегородского экс-депутата Евгения Лазарева 25 миллионов рублей якобы «недоуплаченных» алиментов. Причем сначала девушка запросила 300 тысяч рублей, но в ходе судебного процесса довела исковые требования до столь крупной суммы. По ее мнению, именно столько ей задолжал отец, так как его доходы в период с апреля 2017 по март 2019 года позволяли ему выплачивать на содержание ребенка гораздо большую сумму, чем было определено соглашением между бывшими супругами.

При этом алименты мужчина исправно платил. После развода Лазаревы этот вопрос решили мирно, без суда – просто заключили соглашение о сумме и сроках выплат и заверили его у нотариуса. Каждый месяц предприниматель выплачивал экс-супруге по 220 тысяч рублей на содержание несовершеннолетней дочери, пока той не исполнилось 18 лет. А теперь она обратилась в суд…

- Мне в этой истории, конечно, интереснее всего, как дочь могла так поступить. Да, до 18 лет мы с ней не общались, потому что запрещала бывшая жена. Но потом у нас были отличные отношения, мы часто созванивались! Хочется знать, кто ее надоумил, - удивляется Евгений Лазарев.

В итоге, несмотря на то, что за все годы действия соглашения претензий к Евгению Лазареву у бывшей жены не было, судья Лариса Абрамова постановила удовлетворить претензии истицы. Однако юристы Лазарева считают, что это нонсенс. По словам адвоката из Санкт-Петербурга Татьяны Романовой, в период действия договора между экс-супругами нарушений не было, а сейчас договор уже прекратил свое существование – поэтому признавать его недействительным нет никаких оснований. А юрист по вопросам семейного права Ольга Богданович опасается, что подобный прецедент может угрожать самому факту существования такого цивилизованного способа решить проблему алиментов как нотариальное соглашение.

- Жизнь впереди, я надеюсь, длинная, и хочется продолжать взаимоотношения с дочерью. Но мне так и не удалось получить от нее никаких комментариев – трубку она не берет, на сообщения не отвечает, в суд не приходит. Поэтому, хотя эта история и носит личный характер, в ней есть и общественные аспекты – я считаю, что вправе вынести ее на всеобщее обозрение. Такая практика просто опасна – после этого прецедента родители не смогут быть уверенными, что, договорившись об алиментах, они не получат спустя годы такие иски, - объяснил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Евгений Лазарев.

Несмотря на то, что бизнесмен не слишком верит в успех апелляции в областном суде, он намерен идти вплоть до Верховного суда, если понадобится.

Напомним, с судами у Евгения Лазарева уже давно весьма непростые отношения. Так, в 2019 году нижегородская общественность следила за громким судебным процессом по вопросу раздела совместно нажитого имущества тогда еще депутата городской думы и его бывшей супруги. Женщина требовала отдать ей 250 миллионов рублей, но в результате судебного процесса в итоге получила 65 миллионов. А в 2020 году Евгений Лазарев судился с налоговиками по поводу двойного налогообложения принадлежащих ему компаний. Кроме того, в том же году он обращался в суд по поводу отказа в регистрации кандидатом в депутаты городской думы.

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