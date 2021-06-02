Просит смягчить приговор: Педофил-рецидивист по кличке Пафик подал апелляцию по делу об убийстве 9-летней девочки и взрослой женщины в Нижегородской области Фото: СОЦСЕТИ

Неделю назад мы рассказывали, что педофилу и убийце по кличке Пафик наконец-то избрали наказание: убившего 9-летнюю девочку и взрослую женщину приговорили к пожизненному лишению свободы. Но теперь стало известно, что осуждённый подал апелляционную жалобу – он просит смягчить ему приговор и отменить пожизненный срок. Сведения на этот счёт опубликовали на канале "Опер пишет".

Убийства были совершены им 24 сентября 2020 года. Жесткое преступление потрясло тогда не только город Бор, но и всю Нижегородскую область. Сначала пропала 9-летняя девочка – дочь бывшей сожительницы осуждённого. Спустя некоторое время тело школьницы обнаружили на пустыре со следами сексуального насилия – так Пафик решил отомстить бывшей подруге. Уже после выяснилось, что в тот день это было не первое убийство, совершённое осуждённым. Прежде чем отправиться встречать девочку после школы, которая добровольно отправилась к дому со своим убийцей, приговорённый до смерти забил молотком и другими инструментами свою соседку.

Убийство девочки он совершил в качестве мести её матери. Фото: СОЦСЕТИ

Сообщается, что осуждённый за чудовищное преступление подал апелляцию с просьбой пересмотреть дело в 4-й апелляционный суд общей юрисдикции.

Услышав приговор в зале суда, подсудимый вспылил, "разразился нецензурной бранью" в адрес журналистов и заявил, что лучше бы его расстреляли на месте.

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