«Есть собственный лифт и сауна»: Элитную квартиру в центре Нижнего Новгорода продают за 55 млн рублей

Площадь квартиры составляет более 500 квадратных метров. Фото: Авито.

Элитная квартира площадью 538 квадратных метров в центре Нижнем Новгороде выставлена на продажу за 55 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

Четырехуровневая квартира расположена в одном из домов по улице Штеменко – в окружении трех церквей, в пешей доступности от площади Горького и Большой Покровской. Шесть комнат расположены на четырех уровнях: три этажа и мансарда.

На первом этаже расположены гардеробная и сауна, на втором – кухня, гостиная и кабинет, на третьем этаже – две комнаты с гардеробом, в мансарде находятся еще три комнаты. На каждом этаже для удобства есть санузел.

Так выглядит кухня квартиры за 55 млн рублей. Фото: Авито.

Как отмечает продавец элитной собственности, в квартире есть свой лифт, сауна и гараж на две машины.

Спальня, расположенная в мансарде. Фото: Авито.

«Ухоженная огороженная охраняемая территория. Шикарная квартира в центре города и в то же время вдали от оживленных автодорог в красивейшем месте», - говорится в тексте объявления.

Еще одна спальня элитной квартиры на Штеменко. Фото: Авито.

К описанию квартиры прилагается более двух десятков фотографий с интерьерами продаваемой квартиры, обставленной дорогой мебелью.