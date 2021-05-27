Округляйте чеки в такси и помогайте маломобильным людям: в Нижнем Новгороде и Самаре заработал социальный проект «Помощь рядом»

В Поволжье заработал социальный проект Яндекса «Помощь рядом», который помогает благотворительным организациям и НКО. Одно из направлений программы – бесплатные перевозки на такси для людей, которые испытывают сложности с передвижением по городу.

Теперь бесплатное такси доступно подопечным пяти благотворительных фондов Нижнего Новгорода и Самары. Они смогут комфортно добираться до места проведения реабилитационных процедур, к врачам или просто вызывать такси, чтобы доехать в нужную точку города по срочным делам.

«Многие из наших „хрупких“ подопечных нуждаются в постоянной реабилитации. Чтобы занятия принесли результат, важно посещать их регулярно, — отмечает отмечает Елена Мещерякова, директор фонда „Хрупкие люди“. — Дети часто передвигаются на колясках, пользоваться только общественным транспортом трудно. Бесплатное такси позволяет не беспокоиться о том, как добраться до реабилитационного центра и обратно. „Помощь рядом“ не просто помогает нам с транспортом, но и повышает качество жизни наших подопечных и их семей».

Поездки оплачиваются в основном за счет Яндекса. Ежемесячно компания перечисляет в фонд «Помощь рядом» 5 миллионов рублей.

Обычные пользователи тоже могут внести свой вклад в доброе дело. В приложении Яндекс Go можно настроить округление счета за поездку. Округление происходит до числа, кратного десяти. Например, если поездка стоит 187 рублей, после округления вы заплатите 190 рублей. Разница в размере трех рублей пойдет на оплату поездок для маломобильных. Пользователи говорят, что такие списания они не ощущают и такой вид помощи никаким образом не сказываются на семейном бюджете.

- Все, кто помогают нашему фонду, не просто предоставляют маломобильным людям возможность бесплатно добраться до нужного адреса, а дарят им свободу передвижения, - отмечает Ольга Никитушкина, руководитель «Помощи рядом».

К работе с подопечными фондов допускают только водителей с высоким рейтингом в сервисе. Все они проходят специальный инструктаж.

Сейчас социальный проект Яндекса «Помощь рядом» реализуется в 16 городах России. В общей сложности в нем задействованы больше 70 тысяч таксистов.

КОНКРЕТНО

В Поволжье бесплатным такси могут воспользоваться подопечные следующих благотворительных фондов:

- «Спина Бифида»;

- «Движение вверх»;

- «Огромное сердце»;

- «ОРБИ»;

- «Хрупкие люди».