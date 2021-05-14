Перекладка трубопроводов холодного водоснабжения под объектами БКАД в Нижнем Новгороде выполнена на 50%

Работы ведутся на нескольких объектах одновременно в разных районах города. Фото: предоставлено КП

Нижегородский водоканал в рамках работ по перекладке сетей под объектами, вошедшими в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выполнил перекладку более 1000 метров водопроводов. Работы ведутся на нескольких объектах одновременно в разных районах города. В Ленинском районе они уже вошли в завершающую стадию.

- Готовность наших объектов сейчас – более 90%, - отмечает начальник Заречного водопроводного участка АО «Нижегородский водоканал» Илья Бунтиков. - Работы проводились преимущественно бестраншейным способом. Такой способ позволяет сохранить большую часть асфальтобетонного покрытия, не нарушая благоустройство и не перекрывая дорожное движение. На данный момент перекладки сетей завершены, остались работы по благоустройству и переключению вновь проложенных сетей. Реализованные мероприятия позволят увеличить надежность системы холодного водоснабжения в данном микрорайоне и повысить качество предоставляемых услуг для населения.

Начальник производственного управления АО «Нижегородский водоканал» Алексей Доронин говорит, для того чтобы успеть переложить сети до начала работ дорожниками, в этом году водоканал начал ремонтную кампанию на полтора месяца раньше, чем обычно.

- Это привело к ряду дополнительных сложностей, так как к тому времени грунт не успел оттаять, но зато сейчас, к середине мая, перекладки на водопроводных сетях выполнены уже более чем на 50%. Самый большой объем перекладок – в Нижегородском районе. Поэтому сейчас у нас коллегам из Нагорного водопроводного участка помогают бригады заречной части города. При этом мы стараемся минимизировать неудобство для жителей и проводим перекладки по возможности без отключения холодной воды или с кратковременными отключениями, - подчеркивает Алексей Владимирович.

Также перекладка сетей и ремонт колодцев были проведены на объектах, которые будут благоустраиваться в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На данный момент практически все работы завершены.

Напомним, более трех километров сетей в итоге переложит Нижегородский водоканал под объектами улично-дорожной сети, вошедшими в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 году в план включены перекладки по 20 участкам на водопроводных сетях и 19 – на канализационных. Работы должны быть завершены до середины июля. Согласованные действия администрации и водоканала позволяют привести в порядок коммуникации до укладки нового асфальтового покрытия.