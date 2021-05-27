«Через час встал на ножки»: Первенец родился в семействе гуанако в зоопарке «Лимпопо»

Первенец родился в семействе гуанако в зоопарке «Лимпопо». Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Очаровательная пара гуанако из нижегородского зоопарка «Лимпопо» на днях впервые стали родителями – у них родился мальчик. Несмотря на то, что ему всего несколько дней от роду, он уже активно изучает вольер и пробует знакомиться с посетителями.

- Первым в нашем зоопарке поселился Фараон – он приехал к нам в июле 2018 года, - рассказал директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин. – Тогда ему было всего 11 месяцев. А спустя некоторое время к нему приехала и красавица Афина.

Малыш уже вовсю пьет мамино молоко Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Любовь между молодой парой вспыхнула довольно быстро. А когда они немножко подросли, пришло время задуматься о пополнении семейства.

- Мы рады, что долго наша пара не раздумывала и порадовала нас очаровательным малышом, - признался Владимир Герасичкин.

Буквально через час после рождения кроха встал на ножки. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Кроха родился здоровым и крепким малышом. Буквально через час после появления на свет, он встал на ножки. А затем принялся изучать вольер и знакомиться с посетителями.

- Его вес составляет чуть больше девяти килограмм, - рассказали сотрудники зоопарка. – Он уже вовсю пьет мамино молоко. А вот папу для спокойствия мамы и малыша пришлось временно отселить в другой вольер.

Сейчас полюбоваться этим малышом могут все желающие. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

СПРАВКА

Гуанако – парнокопытное млекопитающее из семейства верблюдовых, прямой родственник лам. Самка внешне похожа на самца, только чуть меньше размером. Маленькие гуанако едят материнское молоко до 4 месяцев, хотя месяцев с 1,5 уже начинают потреблять растительную пищу.