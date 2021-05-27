Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 мая 2021 года: 333 тысячи нижегородцев уже привились от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 147 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 117 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 117 386.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 112 215 человек. За последние сутки выписали 93 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 17 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 554 жителя региона. Рейтинг заболеваемости в области сохраняется прежним – больше всего заражений выявили в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы рассказывали, что диспансеризация нижегородцев, перенёсших COVID-19, начнётся 1 июня.

Кроме того, в Нижнем Новгороде откроют ещё три пункта вакцинации от коронавируса. По информации от 25 мая, уже 333 тысячи нижегородцев привилисть от ковида.

За первый день работы мобильного пункта вакцинации в ПИМУ привилось более 60 человек.

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