Десятый кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь» состоялся в прошедшие выходные

Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь». Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь» прошел 22 мая на территории пансионата «Морозовский» в Арзамасском районе и собрал много гостей. Здесь прошли кулинарные мастер-классы профессиональных поваров со всей России, приготовление шоу-блюд, выступления фольклорных коллективов и концерт группы IOWA.

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области:

- Десять лет назад была робкая попытка, а сегодня – это огромный фестиваль, которого все ждут. Здесь собирается огромное количество людей, любящих нашу родную землю, традиции, историю. Конкурсы, песни, танцы, ремесла, и все это на одной отличной площадке - что может быть лучше и краше!

Дмитрий Краснов, заместитель губернатора Нижегородской области:

- Бывать на таких праздниках великое счастье. Видя ваши вдохновленные лица, глаза, мы радуемся жизни, вместе с вами чувствуем себя частичкой большого красивого уникального российского народа!

Олег Лавричев, председатель Думы г.Нижнего Новгорода, председатель Совета директоров АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»:

- Постепенно наш фестиваль наполняется всё большим содержанием – здесь представлены ремесла нижегородчины, кухни малых народностей, населяющих арзамасский край, разнообразная культурная программа. Я благодарю организаторов и спонсоров фестиваля: АО «АПЗ», Арзамасскую ассоциацию промышленников и предпринимателей, Министерство культуры и департамент внешнеэкономических связей правительства Нижегородской области, Серафимо-Дивеевский кластер и всех, кто участвует в организации этого народного праздника!

Андрей Капустин, генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»:

- Сегодня мы впервые встречаемся после долгого перерыва, связанного с пандемией, все уже соскучились по таким мероприятиям. Я вижу много счастливых лиц и желаю всем провести этот день с максимальной пользой для души и здоровья, отведать все, что привезли фермеры и приготовили шеф-повара. Хорошего праздника!

Александр Щелоков, мэр г. Арзамаса:

- «Арзамасский гусь» входит в рейтинг фестивалей России и является значимой точкой событийного туризма. Спасибо АПЗ как идейному вдохновителю и организатору этого праздника, но это уже событийная точка всей Арзамасской земли!

Владимир Ершов, глава местного самоуправления Арзамасского муниципального района:

- В Арзамасском районе фермеры не специализируются на выращивании гусей, к сожалению, эта традиция утрачена, но важно, что она живет в наших сердцах. И этот фестиваль подтверждение того, что мы помним о наших корнях, сельскохозяйственных, ремесленных и культурных традициях. Спасибо организаторам!

Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь». Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Главным событием гастрономической программы фестиваля стало проведение «Кулинарного театра» - серии профессиональных мастер-классов, которые провели шеф-повара из Нижнего Новгорода, Кирова, Костромы, Владимира, Рязани и Тулы. Они не только готовили, но и рассказывали об истории создания блюд, продуктах и технологиях. Площадку посетили порядка 300 человек - поваров, рестораторов, блогеров, журналистов и просто гурманов. В рамках «Кулинарного театра» был накрыт «Николин стол», на котором представлено 50 блюд и напитков традиционной русской кухни. «Николин стол» - гастрономическая инсталляция, проект московского фестиваля культуры, искусства и творчества «Николин день».

А на «Кулинарном шоу» было приготовлено 9 шоу-блюд. За сытость гостей отвечали лучшие шеф-повара Нижнего Новгорода. Иван Кузнецов приготовил полбу с мясом лосем и корнем сельдерея, Дмитрий Степанов - пиццу на углях. Также было приготовлено 30 литров кальи из сома, 30 кг сливочного гречотто с морепродуктами, перлотто со свиными ребрами и огромная паэлья по-русски.

Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь».

Особенным в этом году стал конкурс барбекю. В нем приняли участие по 6 команд поваров-любителей и профессиональных поваров. Кулинарная битва среди любителей завершилась победой Владимира Гнездова и Ольги Сомовой из Городца, в профессиональном туре победила команда ресторана «Ле Гриль» из Нижнего Новгорода. Однако самый большой интерес вызвало внеконкурсное выступление пяти команд иностранных студентов нижегородских вузов. Представители Китая, Турции и Афганистана на гриле готовили национальные блюда из мяса.

В этом году «Арзамасский гусь» приобрел международный статус: в фестивале приняли участие более 50 иностранных студентов – представителей 20 стран. Кроме уже упомянутого конкурса барбекю, студенты показали свое творчество на главной сцене. Там же выступили фольклорные коллективы из Нижегородской области, кавер-группа «Каштаны iz Berlina», Майя Балашова, Эвелина Блёданс, заслуженный артист России Валерий Сёмин и специальные гости - группа IOWA.

Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь». Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Фестиваль завершился традиционным спуском на воды Морозовского озера главного символа мероприятия — арзамасского гуся и салютом.

Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь» проводится по инициативе АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» и за годы существования стал престижной гастрономической площадкой для профессиональных поваров и одним из любимых праздников для гостей.