Со школьной скамьи в миллионеры. Партия “Новые люди” предложила новый подход к образованию

Партия «Новые люди» провела экспертную дискуссию «Школьники-миллионеры: новая образовательная программа для будущих предпринимателей». Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Предпринимательство стремительно молодеет. Подростки готовы осваивать предпринимательские навыки со школьной парты. Вчера, 24 мая, партия «Новые люди» посвятила этой теме экспертную дискуссию - «Школьники-миллионеры: новая образовательная программа для будущих предпринимателей».

Интересную статистику представили партия «Новые люди» и Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил опрос, который проводился среди граждан России от 12 до 60 лет. Молодым людям надо было ответить на простой вопрос — хотят ли они открыть своё дело, а людей старшего поколения спрашивали — хотят ли они, чтобы их дети стали предпринимателями. В опросе приняли участие 1600 респондентов. Согласно исследованию, 60% людей хотели бы стать предпринимателями, 62% родителей – чтобы их дети стали предпринимателями.

«Предпринимательство — это компетенция XXI века. Она должна стать новой всеобщей грамотностью. Мы видим, что этого хотят более 60% людей», - подчеркнул лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, основные причины такой популярности - независимость, высокий доход и самореализация.

Это подтверждает и представитель партии «Новые люди» Анна Чередниченко из Нижнего Новгорода. Она молодая мама и уже успешный бизнесмен. Аня успешно развивает сеть кофеен и смузи-баров.

«Главные плюсы открытия своего дела — это реализация своих идей, получение признания и уважения, а также возможность самостоятельно влиять на размер зарплаты», - отметила сторонник партии «Новые люди» в Нижнем Новгороде.

ВЦИОМ представил опрос, который проводился среди граждан России от 12 до 60 лет.

По словам руководителя нижегородского отделения партии «Новые люди» Михаила Холина, тенденция популярности ведения бизнеса у молодёжи неслучайна.

«Популярность предпринимательства обусловлена желанием большего влияния на свою жизнь. Хотят заниматься тем, что им интересно, самому определять график работы и каким будет продукт», - сообщил Михаил Холин.

В Нижегородской области существует множество программ по поддержке молодых бизнесменов. Например, начинающие предприниматели могут стать резидентами бизнес-инкубатора. Получить некоторые знания ведения бизнеса можно и на мероприятиях, организованных в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Но говорить об их эффективности рано. Программы начали работать недавно. При этом сами ребята говорят, что добились бы больших успехов, если бы знания об открытии своего дела они получили еще в школе.

По мнению лидера партии «Новые люди», новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Для этого предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать.

«Учить бизнесу должны не школьные учителя, прошедшие какие-то курсы. Школьники отлично воспринимают опыт молодых предпринимателей - студентов и выпускников до 25 лет», - сказал Алексей Нечаев.

Этими наставниками могут стать выпускники РЭУ им. Г.В. Плеханова.

У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству. Именно её готовы масштабировать на всю страну.

«Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками», - рассказал заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела» Иван Моручков.

Такие школьные бизнес-программы помогут избежать типичных ошибок ведения своего дела, с которыми часто встречаются начинающие предприниматели.