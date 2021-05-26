«Обувь и часы слетели»: Начинающий водитель на «Рено» насмерть сбила мотоциклиста в Арзамасе

Удар пришелся в переднее левое крыло автомобиля. Фото: паблик "Арзамас 1578"

Не успел начаться теплый сезон, как одна за другой стали случаться аварии с мотоциклами, в том числе с летальным исходом. Неделю назад в страшном ДТП в Нижнем Новгороде погибли молодые парень и девушка, и вот новая смертельная авария - на этот раз в Арзамасе. Там иномарка насмерть сбила мотоциклиста.

Инцидент произошел вечером 25 мая на улице Калинина. Около 19:30 с прилегающей улицы из дворов выезжал автомобиль Renault Kaptur, который столкнулся с мотоциклом. По данным регионального управления ГИБДД, за рулем иномарки находилась 41-летняя женщина, которая сдала на права меньше года назад. О том, что за рулем начинающий водитель, говорила и желтая наклейка с восклицательным знаком на заднем стекле.

Водитель мотоцикла погиб на месте. Фото: паблик "Арзамас 1578"

«При выезде с прилегающей территории водитель не предоставила преимущество в движении, совершила столкновение с мотоциклом», - сообщили в Госавтоинспекции.

Вместе с тем очевидцы в соцсетях пишут, что не все так однозначно.

«Машина из двора выезжала, женщина за рулём. Ей все уступали, а он [мотоциклист] по своей полосе ближе к двойной объехал, и в неё... Ехал не быстро, но обувь и часы слетели», - утверждают свидетели аварии.

Авария собрала целую толпу зевак. Фото: паблик "Арзамас 1578"

Удар пришелся в переднее левое крыло автомобиля, отчего мотоцикл наполовину разворотило. За рулем байка находился 43-летний мужчина. Он был в шлеме, но это его не уберегло: он погиб на месте. Водитель «Рено» получила перелом и ссадины правой руки, ей потребовалась помощь медиков.