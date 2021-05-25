Орудовал в ночных клубах Нижнего: Задержан похититель роскошных часов экс-тренера «Спартака»

У Владимира Федосова украли дорогие часы в ночном клубе Нижнего Новгорода. Фото: ХК СКА

Подозреваемого в краже дорогих часов у бывшего тренера КХЛ Владимира Федосова задержали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел 17 апреля в одном из ночных клубов на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде, где отдыхал спортсмен. Каким-то образом с него сняли наручные часы Hublot стоимостью 800 тысяч рублей. Поняв, что его обокрали, бывший тренер "Спартака" отправился в отдел полиции №5, кстати, расположенный через два дома от места преступления.

Как выяснилось, он был не единственный потерпевший: в тот день в полицию поступило сразу три заявления о кражах – во всех случаях жертвами злоумышленников стали посетители увеселительных заведений, расположенных на этой улице. Кроме часов были украдены две золотые цепочки стоимостью 200 и 75 тысяч рублей. Были возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Но вернемся к часам Федосова. Сам момент кражи мужчина не помнил, поэтому оперативникам пришлось тщательно изучать записи с камер видеонаблюдения, установленных в заведении.

Подозреваемыми по делу стали двое молодых мужчин, которые были в ту ночь в клубе. И вот спустя месяц полицейские задержали одного из них – для этого оперативники отправились в служебную командировку в Москву.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемого при выходе его из съемной квартиры. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 32-летний гражданин соседнего государства», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

К тому моменту похищенные ценности злоумышленник уже успел продать: часы за шесть тысяч долларов, а ювелирные изделия за 50 тысяч рублей. Успел он потратить деньги или нет, неизвестно. Однако в ближайшее время они мужчине не понадобятся, поскольку он будет находиться на гособеспечении: подозреваемый заключен под стражу, и ему грозит до шести лет лишения свободы. Местонахождение его подельника устанавливается.