Новую станцию метро могут построить на площади Свободы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новый нагорный участок нижегородского метро может быть построен на два года раньше нормативного срока. При этом новая станция может появиться вовсе не там, где ожидали нижегородцы.

- Одна из станций может располагаться не у Оперного театра на улице Белинского, а на площади Свободы, - рассказал в эфире телекомпании «Волга» заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. – Благодаря этому удастся выпрямит участок от станции метро «Горьковская» до «Сенной». При этом длина тоннеля тогда сократится на 300 метров, а сама новая станция будет максимально приближена к центру города.

Напомним, ранее региональное правительство озвучивало планы по строительству совсем других станций метро. В качестве основных рассматривались два направления развития метрополитена – продление Автозаводской ветки до станции «Сенная» и продление Сормовско-Мещерской линии до станции «Сормовская».

- Открытие станции «Сенная» позволит сформировать транспортно-пересадочный узел, включающий в себя помимо метрополитена также канатную дорогу, междугородние и внутригородские автобусы, электротранспорт, - рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. – Правда, имеющийся проект продления метро до станции «Сенная», разработанный в 2011 году, требует доработки.