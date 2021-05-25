«Кто горячее?»: Три сексуальные нижегородки попали в ТОП-100 «Мисс MAXIM 2021»

Выше всех в этом рейтинге поднялась 24-летняя жительница Сарова Ирина Левкина. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

За звание «Miss MAXIM 2021» (18+) будут бороться сразу три нижегородки. Таковы итоги читательского голосования, завершившегося 24 мая. В течение нескольких недель ценители женской красоты могли отдать свой голос за понравившуюся конкурсантку в формате «Кто горячее?!» Из участниц читательского голосования алгоритм формировал случайные пары. За каждую победу в такой паре участница получала один балл, за поражение - теряла один балл. По итогам конкурса был сформирован ТОП-100 самых сексуальных девушек страны.

29-летняя нижегородка Наталья Уайт заняла 48 место в списке. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

Выше всех в этом рейтинге поднялась 24-летняя жительница Сарова Ирина Левкина. Она заняла второе место в ТОПе. С заметным отставанием от нее идет 29-летняя нижегородка Наталья Уайт, занявшая 48 место в списке. И, наконец, замыкает нижегородскую тройку сексапильных красоток 28-летняя Катерина Беспалова, занявшая 69 место.

Замыкает нижегородскую тройку сексапильных красоток 28-летняя Катерина Беспалова. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

Впрочем, это еще только начало борьбы. Теперь всем девушкам предстоит отправиться в Москву на профессиональную фотосессию. Там среди них будут отобраны 10 финалисток, которые сразятся за право украсить обложку сентябрьского номера мужского журнала. Финал запланирован на 14 июля.

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