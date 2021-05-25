Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 мая 2021 года: Свыше 60 нижегородцев привилось в первый день работы мобильного пункта вакцинации в ПИМУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 141 случай новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 117 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 117 101.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 112 045 человек. За последние сутки выписали 110 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 15 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 519 жителей региона. Рейтинг заболеваемости в области сохраняется прежним – больше всего заражений выявили в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы рассказывали, что диспансеризация нижегородцев, перенёсших COVID-19, начнётся 1 июня. По данным от 19 мая, в реанимации с коронавирусом находится 144 человека, а к аппаратам ИВЛ подключены 66 пациентов.

Кроме того, ещё три пункта вакцинации от коронавируса откроют в Нижнем Новгороде. По информации от 19 мая, уже 312 тысяч нижегородцев привились от ковида.

За первый день работы мобильного пункта вакцинации в ПИМУ привилось более 60 человек.

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