«Ему был интереснее оператор»: Корги-полицейский подался в актеры. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Последние несколько лет вся страна с умилением наблюдала за трудовыми буднями единственного в России корги-полицейского по кличке Рыжий. Он лихо обыскивал преступников, обследовал прибывающие поезда на вокзале и искал «запрещенку» у подозрительных типов. Однако в прошлом году пушистый коп неожиданно для всех вышел на пенсию. Поначалу многие подумали, что теперь-то Рыжий будет сидеть дома и гонять окрестных кошек. Но не тут-то было – оказалось, что у него на пенсии жизнь только начинается. Недавно он…подался в актеры.

Поначалу многие подумали, что теперь-то Рыжий будет сидеть дома и гонять окрестных кошек. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Для постановки спектакля "Человек из Подольска" мы обратились к нашим друзьям, в транспортную полицию, - рассказал «Комсомолке» руководитель литературно-драматургической части театра «Преображение» Иван Бочарников. Мы попросили провести для режиссёра Алексея Пятакова экскурсию в дежурную часть. Действие пьесы происходит в полицейском участке, так что этот опыт ему пригодился. Потом мы решили пойти дальше и задействовать в спектакле рыжего полицейского.

Правда, выйти на театральные подмостки Рыжий не смог – помешала начавшаяся пандемия. Однако слава его все равно нашла – корги-полицейского решили использовать в съемках промо.

- Это будет одновременно трейлер к спектаклю и его пролог, в котором мы покажем задержание главного героя, которого играет Игорь Будник, - пояснил Иван Бочарников. – Съёмки проходили на Московском вокзале в течение трех часов. С Рыжим была его хозяйка Ольга Чумарова, которая давала "артисту" команды и направляла в нужную сторону.

Выйти на театральные подмостки Рыжий не смог – помешала начавшаяся пандемия. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Единственное, что осложняло съемки – это многочисленные фанаты Рыжего. От повышенного внимания зрителей просто некуда было деться.

- Некоторые посетители вокзала, увидев Рыжего, снимали его на свои телефоны, - рассказал Иван. - Нам не все удавалось снять с первого дубля. Иногда корги-полицейский шёл не туда, куда нужно, или смотрел в камеру. Но в конечном итоге нам удалось снять тот материал, который мы планировали. Например, в одной сцене Рыжий должен был подойти к актёру и понюхать его ладонь, но в тот момент ему был интереснее оператор, поэтому пришлось прибегнуть к хитрости и спрятать под руку актёра салфетку с ярким запахом. И тогда дубль получился.

Увидеть результат трудов пушистых лап нижегородцы смогут ближе к следующему спектаклю, который состоится 9 июня. Так что ждите!

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