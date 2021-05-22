100 кг корма привезли приюту для животных «Дом с хвостом» арзамасские приборостроители

Акцию помощи бездомным животным объявили в АО «АПЗ» в феврале по инициативе Молодежного совета Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

100 кг корма и другие подарки привезли приюту для животных «Дом с хвостом» приборостроители во главе с генеральным директором Андреем Капустиным.

Акцию помощи бездомным животным объявили в АО «АПЗ» в феврале по инициативе Молодежного совета. Приборостроители активно откликнулись и принесли корма, средства первой необходимости, игрушки, крупы. В проходной предприятия установили ящик по сбору денежных средств. Собрали 15 тысяч рублей. Все это неравнодушные заводчане и передали приюту в майские праздники.

«Дом с хвостом» появился в Арзамасе недавно. В декабре 2019-го инициативная группа волонтеров обратилась к мэру Александру Щелокову и депутату городской Думы Константину Аргентову с просьбой выделить территорию, где могли бы содержаться животные. Руководство города с пониманием отнеслось к данной проблеме, выделив участок на улице Лесной, дом 58.

– Территория была запущена, сплошной бурелом. Гаражные помещения требовали капитального ремонта. Мы с нуля возвели вольеры, заасфальтировали площадку. Все делали на пожертвования, – рассказала основатель приюта Анна Абрамова.

За 2020 год волонтерам приюта удалось найти дом 199 животным. В 2021-м 44 четвероногих тоже переданы в добрые руки.

Сегодня в приюте 94 обитателя: 51 собака и 43 кошки. В апреле подкинули 12 щенков. Пятерых малышей уже пристроили в добрые руки, остальные ждут своих хозяев. Пока щенки живут в вольере для выгула кошек. Последние не очень рады такому соседству, но деваться некуда, места для всех не хватает.

– Мы не можем забрать с улицы всех животных, у нас очередь. Нового постояльца берем только на место пристроенного в добрые руки. Иначе не справимся, – говорит Анна Абрамова.

Здесь ежедневно находятся пять волонтеров. Уже запасают дрова на зиму. Пиломатериал есть, нужно только напилить. На очереди ремонт потолка в помещении, где живут кошки. В выходные приходят гости, помогают гулять с собаками, готовить еду, убираться в вольерах.

Волонтерам без посторонней помощи не справиться! Приходите, подписывайтесь на группы приюта в соцсетях, где размещается информация о том, что на данный момент нужно, какие питомцы ищут семью.

Комментарий

Андрей Капустин, генеральный директор АПЗ:

– Таких благотворительных организаций у нас катастрофически не хватает. А проблема с бродячими животными была всегда. Волонтеры, которые здесь работают, большие молодцы. В приюте печное отопление, нет воды, а они поддерживают чистоту, порядок, делают все возможное, чтобы животные не голодали, лечат их.

Рабочие руки здесь всегда нужны: напилить дров, что-то отремонтировать, помочь в уборке территории. Я с удивлением узнал, что любой желающий может прийти и погулять с собакой на поводке. Животные этого очень ждут.