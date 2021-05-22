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Общество22 мая 2021 11:30

День метролога отметили на АПЗ

Всемирный день метрологии празднуется 20 мая
Лилия ТЕМНОВА
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Сейчас на АПЗ девять лабораторий, ремонтный участок, бюро метрологической экспертизы

Сейчас на АПЗ девять лабораторий, ремонтный участок, бюро метрологической экспертизы

Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Отдел измерительной техники, позже преобразованный в службу метрологии, создан на Арзамасском приборостроительном заводе 10 октября 1963 года. 20 мая у работников службы профессиональный праздник – Всемирный день метрологии.

И проверка, и поверка

Служба метрологии АПЗ занимается поверкой, калибровкой средств измерений, аттестацией испытательного и проверкой контрольного оборудования, проверкой средств допускового контроля, технологической оснастки и схем на пленочной основе. Осуществляет ремонт средств измерений. Проводит арбитражные измерения, контроль деталей на координатно-измерительной машине и метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документации.

Сейчас на АПЗ девять лабораторий, ремонтный участок, бюро метрологической экспертизы. Трудятся метрологи и в цехах, чтобы ускорить процесс проверки и избежать простоев в производстве. Всего в подразделении работает 86 человек.

Раз в два года служба метрологии проходит процедуру подтверждения компетентности на право выполнения поверки средств измерений и проведения метрологической экспертизы технической документации.

В 2020 году только 2071 единица средств измерения (это 4% от общего числа) проходила поверку в сторонних организациях. Остальные – в заводской службе метрологии.

Два юбилея

В мае контролеры измерительных приборов и специального инструмента Ольга Колосунина и Марина Кошелева помимо профессионального праздника отмечают еще и юбилейные даты – у каждой она своя.

6 мая исполнилось 55 лет Ольге Колосуниной, опытному сотруднику, которая проверяет контрольное оборудование на базе цеха №49 с 2007 года.

– Работа у нас сложная, ответственная, но очень интересная. Одна небольшая погрешность – и можно загубить изделие. Точность, скрупулезность, где-то даже въедливость – это те качества, которыми должен обладать метролог, – делится нюансами профессии юбилярша.

– Училась в приборостроительном техникуме и, честно говоря, побаивалась идти на завод, поэтому начала работать на небольшом предприятии. Но обстоятельства сложились так, что я все-таки устроилась на АПЗ, о чем нисколько не жалею, – призналась Ольга Ивановна. – Люди в коллективе отзывчивые, руководители замечательные. Младший сын, кстати, трудится в цехе №41 слесарем-сборщиком.

В свою очередь Марина Кошелева в мае отметит 25-летие непрерывного стажа работы.

– На самом деле на заводе я работаю более 40 лет. Пришла в 1979 году сразу после школы. Параллельно училась на вечернем отделении приборостроительного техникума, – рассказывает Марина Юрьевна. – В 90-е годы ненадолго уходила с предприятия. Но очень быстро поняла, что на АПЗ мне работать нравится больше всего, и вернулась.

Марина Юрьевна трудится в радиолаборатории, где проходит поверка большого количества осциллографов, генераторов, частотомеров и многого другого.

Таких опытных сотрудников, как Ольга Ивановна и Марина Юрьевна, ценят в службе метрологии. Молодые специалисты перенимают у них знания и умения.

– До недавнего времени вузы не выпускали готовых метрологов. Именно поэтому важную роль в нашей службе играет институт наставничества, – говорит главный метролог Иван Демчук. – Кроме того, наши сотрудники проходят обучение и повышение квалификации в Нижегородском филиале Академии стандартизации, метрологии и сертификации.

Иван Демчук, главный метролог АО «АПЗ»:

– Работа у сотрудников нашей службы кропотливая, порой можно потратить несколько суток на поверку одного средства измерения. Метрологи пунктуальны, исполнительны – профессия заставляет быть точными во всем, поэтому люди становятся дотошными. У нас в службе сформировался хороший коллектив, все специалисты грамотные, многие имеют большой опыт. Приходит и молодежь, талантливая, энергичная.

Поздравляю уважаемых коллег, ветеранов службы со Всемирным днем метрологии. Желаю только точных измерений! Пусть работе сопутствует удача, а дело, которым вы заняты, приносит только положительные эмоции!

Итоги работы за 2020 год

Приобретено:

3 081 единица средств измерений

Проверено:

94 486 единиц гладких и резьбовых калибров

29 898 единиц технологической оснастки

Аттестовано:

429 единиц испытательного оборудования

737 единиц контрольных схем

7 882 единицы контрольного оборудования

Проведено:

1 021 арбитражное измерение

Отремонтировано:

721 единица средств измерения

БИЗНЕС-ПРЕСС