«Пожилая женщина-водитель бросилась тушить»: в Нижнем Новгороде загорелся трамвай

Причиной пожара стало эамыкание проводки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Трамвай загорелся на улице Профинтерна в Ленинском районе Нижнего Новгорода вечером в пятницу, 21 мая 2021 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- Сообщение о том, что возле дома №14 по улице Профинтерна происходит горение трамвая, поступило в 22:03. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован на площади два квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ведомства, добавив, что в ликвидации последствий пожара принимали участие семь человек и две единицы техники.

В результате пожара никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Причиной случившегося, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.

Подробности происшествия рассказал очевидец в телеграм-канале Нижний №1.

- Загорелся трамвай с пассажирами, от остановки отъехал метров на 10 всего. Никто, к счастью, не пострадал. Пожилая женщина, водитель трамвая, бросилась его тушить. Она так боролась с огнем, что у нее обгорели волосы и одежда. Она покинула вагон самой последней, когда поняла, что сама не справится, - приводит слова свидетеля телеграм-канал.