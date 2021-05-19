Ветеранов-железнодорожников поздравили с Днем Победы в Нижнем Новгороде.

Ветеранов-железнодорожников поздравили с Днем Победы в Нижнем Новгороде 9 мая. Торжественный митинг, посвящённый празднованию 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялся около Центрального дворца культуры железнодорожников на площадке перед бронепоездом «Козьма Минин».

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники концентрационных лагерей и блокадники, дети войны – бывшие работники Горьковской железной дороги. Играл духовой оркестр, работала полевая кухня.

«Горьковские железнодорожники внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Мы всегда будем помнить о тех, кто завоевал победу и кто дал сегодня нам возможность трудиться во благо нашей Родины и иметь мирное небо над собой. Мы, сегодняшнее поколение, гарантируем вам, что никогда не забудем о тех событиях, которые произошли», - сказал начальник Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Анатолий Лесун, обращаясь к ветеранам.

По его словам, сегодня на ГЖД осталось 98 участников ВОВ и 21 узник концлагерей. Огромная нагрузка в годы войны легла именно на железные дороги: это и подвоз войск к фронтам, и эвакуация населения и предприятий, и вывоз в тыл раненых бойцов. С 1941-го по 1945-й горьковские железнодорожники перевезли более 500 тыс. раненых солдат и офицеров Красной Армии, а с одной только станции Горький-Товарный осуществили отправку на фронт свыше 100 тысяч пушек и другой артиллерии.

Около мемориала «Бронепоезд «Козьма Минин» прошел торжественный митинг, а на железнодорожный вокзал прибыл Поезд Победы.

«ГЖД столько сделала для победы, что это трудно оценить. Низкий вам поклон, огромная благодарность за то, что вы подарили нам возможность жить под мирным небом. Огромный поклон за то, что вы делали в послевоенные годы – это было тяжелое время. Нашим детям стоит брать пример именно с вас» - обратился к ветеранам глава Канавинского района Олег Алешин.

Слово ветерану

Перед собравшимися также выступил ветеран Великой Отечественной войны Владимир Герасимов. В 1943 году Владимир Алексеевич был призван в армию. После прохождения курса первоначальной военной подготовки он был отправлен на фронт и прошел всю войну в составе 308 Латышской Краснознаменной стрелковой дивизии рядовым пехотинцем. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и медалью Жукова. В 2020 году Владимиру Алексеевичу присвоено звание Почетный гражданин Нижнего Новгорода.

«Мне еще не было 17 лет, когда меня призвали в армию. С 43-го по 45-й год я на фронте служил простым стрелком в пехоте, и день Победы я встретил на фронте. Сегодня я поздравляю вас с этим великим праздником. Желаю, чтобы вы никогда не знали, что такое война и какие бедствия и страдания приносит она народам. Будьте здоровы и счастливы!» - обратился ко всем присутствующим Владимир Герасимов.

Участники митинга почтили память погибших на фронте минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу «Бронепоезд «Козьма Минин».

Поезд Победы

После этого праздничные мероприятия перенеслись на железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода, куда в 13:12 из Балахны прибыл Поезд Победы – эшелон с макетами техники времен Великой Отечественной войны. Необычный поезд встречали ветераны, труженики тыла, дети войны, первые лица города и области, руководство Горьковской железной дороги, а также простые нижегородцы.

Мемориальный состав сформирован из платформ с техникой военных лет, санитарного вагона и нескольких вагонов-теплушек, во главе поезда находится паровоз.

Пассажирами «Поезда Победы» в этом году стала молодёжь и творческие коллективы Горьковской магистрали, которые дали небольшой концерт для ветеранов на площадке около Царского павильона.

«Сегодня Поезд Победы прибыл в Нижний Новгород не впервые, но впервые мы встречаем его в статусе Города трудовой доблести. Горький, несмотря на то, что здесь не проходила линия фронта, внес в Победу колоссальный вклад. Большую роль в достижении Победы сыграли и железнодорожники, которым приходилось трудиться в сложнейших условиях», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также глава региона добавил, что Поезд Победы произвел на него «фантастическое впечатление».

«Сложно представить себе более качественную реконструкцию победных дней 45-го», - подытожил Глеб Никитин.