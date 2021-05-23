Представители 20 стран стали участниками фестиваля «Арзамасский гусь». ФОТО: Александр Воложанин.

В Нижегородской области прошел десятый юбилейный фестиваль «Арзамасский гусь» (6+). В этом году на него съехались представители 20 стран мира. Одним из главных мероприятий стал концерт национальных культур.

- Иностранная молодежь стала «изюминкой» и настоящим украшением этого ежегодного фестиваля, - подтвердила руководитель регионального департамента внешних связей Ольга Гусева. - Одним из самых ярких событий юбилейного «Арзамасского гуся» стал конкурс барбекю, в рамках которого были широко представлены лучшие рецепты шашлыка из курицы со всего мира.

Представители 20 стран стали участниками фестиваля «Арзамасский гусь». ФОТО: Александр Воложанин.

Участниками фестиваля стали и зарубежные студенты нижегородских вузов. На него приехали гости из Алжира, Анголы, Габона, Гвинеи, Индии, Китая, Турции, Сирии и других стран.

Представители 20 стран стали участниками фестиваля «Арзамасский гусь». ФОТО: Александр Воложанин.

Кстати, на этот раз гости фестиваля соревновались не только в кулинарном искусстве, но и в вокальных данных. В концертную программу фестиваля вошли выступления на русском и иностранных языках.

Представители 20 стран стали участниками фестиваля «Арзамасский гусь». ФОТО: Александр Воложанин.

- Студенты Нижегородской консерватории из Китая исполнили романсы «Три желания розы» и Вдоль по улице метелица метет», - рассказали организаторы. – А студенты ННГУ исполнили для гостей национальные танцы Египта и Йемена. В свою очередь, студенты НГТУ имени Алексеева показали инсценировку сказки Пушкина «О царе Салтане».