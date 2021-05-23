«Люблю тебя, моя единственная»: Наталья Водянова скорчила рожицу дочери

Наталья Водянова порадовала поклонников трогательными снимками с дочерью Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всю последнюю неделю супермодель Наталья Водянова проводит вместе с дочерью Невой Портман на отдыхе в Испании. И регулярно радуют поклонников трогательными семейными снимками. В очередной серии «отпускных» фото они решили просто немного покорчить рожицы.

- Люблю тебя, моя единственная и неповторимая, - прокомментировала супермодель свой пост.

Снимки вызвали настоящую волну умиления среди поклонников красавицы. Большинство тут же принялись осыпать ее комплиментами.

- На вас так приятно смотреть! Такие живые и настоящие, - отметила vladimirovna.g.

- И кто из них мама? – поинтересовалась therealdvf.

- На последнем фото Наталья похожа на свою родную сестру, - уверена msk.time.

К слову, любовь Натальи Водяновой к детям общеизвестный факт. Несмотря на свою большую занятость, она проводит с ними много времени. Буквально недавно в Москве прошла презентация нового бренда кроссовок, разработанного ее сыном Лукасом. Над своей идеей первенец модели трудился больше года.

- Хотите знать, как выглядит гордая и счастливая стартапмать? Меня просто распирает от радости за Лукаса, ведь наконец-то его задумка и стартап стали реальностью - сегодня день официального запуска бренда, - поделилась супермодель Наталья Водянова на своей странице в Инстаграм. - Целый год Лукас работал не поднимая головы и не покладая рук, и результат не разочарует даже самых отъявленных сникерхедов.