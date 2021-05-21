Метро до станции «Сенной» в Нижнем Новгороде обойдется в 36,5 миллиардов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде продолжаются разговоры о продлении метро. В качестве основных сейчас рассматриваются два направления развития метрополитена – продление Автозаводской ветки до станции «Сенная» и продление Сормовско-Мещерской линии до станции «Сормовская».

- Открытие станции «Сенная» позволит сформировать транспортно-пересадочный узел, включающий в себя помимо метрополитена также канатную дорогу, междугородние и внутригородские автобусы, электротранспорт, - уверены в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. – Правда, имеющийся проект продления метро до станции «Сенная», разработанный в 2011 году, требует доработки. Главным образом это связано с тем, что за прошедшие с тех пор годы были введены в действие новые нормативные документы. Речь идет о документах по антитеррористическим мероприятиям и сертификации оборудования.

Как сообщили в министерстве, после корректировки станет понятно, стоит ли открывать сразу две станции - «Сенная» и «Оперный театр». По предварительным данным, продление Автозаводской ветки до станции «Сенная» обойдется в 36,5 миллиардов рублей. Благодаря этому пассажиропоток может быть увеличен на 10 миллионов человек в год.

- В свою очередь, продление Сормовско-Мещерской линии от станции «Буревестник» до станции «Сормовская» ( или согласно второму варианту — до станции «Варя» с созданием транспортно-пересадочного узла) необходимо для жителей Сормовского района, - пояснили в региональном министерстве транспорта. – На данный момент они отрезаны от центральной части города.

По оценке министерства, продление этой линии позволит увеличить пассажиропоток на 7,5 миллионов человек. Предварительная стоимость продления этой ветки составит около 19 миллиардов рублей. Пока проектной документации этого участка еще нет. Оба направления планируется развивать с привлечением механизма инфраструктурных кредитов.

- Планируется подготовить технико-экономические обоснование нескольких вариантов продления метро в этом направлении: со строительством станции «Варя» либо с приоритетным строительством станции «Центр Сормова», - пояснили в министерстве. - Второй вариант предварительно более предпочтительный, так как расстояние от станции «Буревестник» до станции «Варя» - около 1 км. При этом в Центре Сормова возможна удобная пересадка пассажиров на метро с трамвая, автобуса и электрички.