Парочка устроила бурные ласки прямо на набережной в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел на Волжской набережной. Фото: предоставлено очевидцем.

Очередной секс-скандал произошел в Нижнем Новгороде – на Волжской набережной в микрорайоне Мещерское озеро парочка предалась бурным ласкам прямо на глазах у прохожих. Пылких влюбленных не остановило даже то, что поблизости гуляли маленькие дети. Видео инцидента выложил в социальной сети очевидец.

- Сначала мужик голый купался. Потом подошел к женщине, она стала ему мастурбировать. А потом начался петтинг и все, что вы на видео видите, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» пожелавший остаться анонимным нижегородец.

Мужчина был очень возмущен увиденным, однако в полицию обращаться пока не стал. Между тем, в социальных сетях многие сочли, что его поступок хуже, чем поступок самих героев видео.

- Если эту парочку я еще могу как-то понять, то вот оператора точно нет, - высказалась одна из нижегородок.

- Я считаю, снимать людей без их согласия - это незаконно! Кто ему дал право это снимать и ещё и выкладывать в сеть? – возмутился другой подписчик.

- Это административное правонарушение. А это можно снимать, - заметил еще один интернет-пользователь.

Напомним, это уже далеко не первый случай прилюдного секса в Нижнем Новгороде. Год назад горожане засняли на видео гей-оргию на Гребном канале. В феврале 2018 года страсть накрыла влюбленную пару прямо в нижегородском метро. А в октябре 2017 года парочка студентов отметила День первокурсника в ночном клубе половым актом на глазах сотен зрителей.